35 nuovi psicologi accolti dall’Ordine degli Psicologi Lombardia

La cerimonia al Centro Civico Pertini

LECCO – Sancire l’appartenenza e il definitivo ingresso nella comunità professionale degli oltre 27.000 psicologi e delle psicologhe lombardi impegnati nella diffusione del benessere psicologico. Con questo obiettivo – dopo la prima cerimonia avvenuta a Milano nel mese di dicembre scorso – nel corso della serata di ieri, presso il Centro Civico Pertini, ha preso il via da Lecco il percorso territoriale di riconoscimento degli iscritti all’Albo del 2024 e 2025, che farà tappa in tutte le province lombarde.

Durante la cerimonia, 35 nuovi iscritti e iscritte sono stati chiamati a pronunciare pubblicamente l’impegno solenne, dichiarando adesione ai principi del Codice Deontologico e alla responsabilità etica, professionale e sociale della professione psicologica.

Oltre alla consegna dei Kit di benvenuto e alla lettura del giuramento di Impegno Solenne, simbolo dell’avvio dell’importante cammino professionale, i partecipanti alla cerimonia hanno potuto ascoltare le testimonianze del Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia Danilo Corona, della tesoriera Marzia Targhettini, dei consiglieri Silvana Redaelli e Francesco Paladini e della referente territoriale Anna Lisa Mazzoleni, i quali sono intervenuti sul ruolo dell’Ente all’interno della pratica professionale ed esponendo i servizi che questo offre agli iscritti e alle iscritte.

“Le cerimonie di Impegno Solenne rappresentano un momento significativo nel percorso di ogni psicologa e psicologo: l’ingresso in una comunità professionale fondata su principi, responsabilità e attenzione al benessere delle persone. Abbiamo scelto di portarle nei territori perché crediamo in un Ordine vicino alle professioniste e ai professionisti, capace di valorizzare le diverse realtà lombarde. In una professione che spesso si esercita individualmente, sentirsi parte di una comunità, confrontarsi e costruire relazioni rappresenta una risorsa preziosa per i colleghi e per i cittadini” commenta la Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, Dott.ssa Valentina Di Mattei. Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 17 giugno e coinvolgerà i nuovi professionisti del territorio di Mantova.