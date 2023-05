“4 Allievi per 4 Piatti” i Cuochi di Lecco premiano il vincitore

Oscar Pomoni del Cfp Aldo Moro di Valmadrera vince la 5^ edizione del concorso dedicato alle scuole

Le premiazioni si sono svolte al ristorante La Locanda di Olginate.

Alla regia dell’evento l’Associazione Cuochi di Lecco e Provincia

OLGINATE – Doppia grande festa quella organizzata dall’Associazione Cuochi Lecco e Provincia presso il ristorante La Locanda di Olginate, location scelta per ospitare la Cena di Primavera e l’atto finale del concorso “4 Allievi per 4 Piatti” che ha coinvolto tre scuole lecchesi: CFPA di Casargo, IPS Gabriella Fumagalli di Casatenovo e CFP Aldo Moro di Valmadrera.

A fare gli onori di casa il presidente dall’Associazione Cuochi Lecco e Provincia Vincenzo di Bella. Presenti tra gli ospiti anche il presidente regionale Alberto Somaschini, i sindaci di Olginate Marco Passoni e di Lecco Mauro Gattinoni e i dirigenti scoilastici Marco Anghileri (Cfp Aldo Moro) e Renzo Izzi (Ips Fumagalli).

A vincere la 5^ edizione del concorso “4 Allievi per 4 Piatti” è stato Oscar Pomoni del CFP Aldo Moro di Valmadrera che ha presentato “Gyoza ripieni di casseoula e il suo brodetto”, rivisitando i classici ravioli giapponesi in chiave lecchese.

La Giuria, che nelle scorse settimane ha fatto tappa nei tre istituti (Articolo 1 – Articolo 2 – Articolo 3) giudicando i piatti preparati dagli studendi (Antipasto, Primo, Secondo e Dessert) ha incoronato vincitore Pomoni con la seguente motivazione: “Piatto innovativo con ingredienti della tradizione della cucina locale. Ottima presentazione, ben definita cromaticamente. Gusto sorprendente. Piatto che ha messo d’accordo tutta la giuria”.

All’allievo Pomoni oltre al tradizionale piatto di cristallo ormai simbolo del concorso, è stato consegnato anche un buono di 400 euro da spendere in attrezzatura da cucina.

Nella classifica a squadre, la vittoria è andata al CFPA di Casargo composta dagli studenti: Federico Conti, Thomas Saini, Luca Comi e Christian Andreatta.

Premi di partecipazione anche agli altri due team del CFP Aldo Moro di Valmadrera composto da: Lorenzo Manenti, Oscar Pomoni, Samuele Passeggio e Guijarro Machi Blai; ISP Gabriella Fumagalli di Casatenovo con Halima Qannari, Edoardo Zorzetto, Simone Villa e Ait El Alouia Asiya.

Non sono mancati i premi speciali. I tre Premi Speciali della Giuria sono andati a Federico Conti (Cfpa Casargo) per l’Innovazione, Oscar Pomoni (Cfpa Casargo) per l’Internazionalità e Simona Villa (Isp Fumagalli) per Cromaticità nella Presentazione.

Quindi: il Premio Speciale Associazione Cuochi Lecco e Provincia Jole e Gino Tomasoni “Innovazione e Tradizione” è andato a Lorenzo Manenti (Cfp Aldo Moro); premio speciale Famiglia Limonta “Prodotti Poveri” a Samuele Passeggio (Cfp Aldo Moro); premio speciale Formaggi Ciresa “Cucina di Altri Tempi” a Luca Comi (Cfpa Casargo); premio speciale Abbigliamento Professionale Mario Colombo “Dolce Piatto che calza a Pennello” a Ait El Alouia Asiya (Isp Fumagalli); premio speciale Coltelleria Sanelli “Lago e Brianza” a Halima Qannari (Isp Fumagalli); premio speciale Formaggi Ciresa “Audace e Coraggioso” a Guijarro Machi Blai (Cfp Aldo Moro); Premio Speciale Coltellerie Sanelli Tecniche Moderne a Christian Andreatta (Cfpa Casargo); Premio Speciale Salumificio Marco d’Oggiono “Determinazione e Carattere” a Edoardo Zorzetto (Isp Fumagalli); Premio Speciale Formaggi Ciresa “Semplicità” a Thomas Saini (Cfpa Casargo).

Soddisfazione da parte del presidente Di Bella: “Come sempre l’esperienza del concorso ‘4 Allievi per 4 Piatti’ è un momento importante e di arricchimento per tutti, in particolar modo per gli studenti che si misurano sia con i colleghi di altre scuole, ma anche con il mondo esterno e di settore chiamato a giudicarli”.

L‘iniziativa è stata molto apprezzata anche dai dirigenti scolastici che hanno sottolineato l’importanza dell’evento. “E’ fondamentale per la crescita degli alunni”, ha evidenziato definito Renzo Izzi. “Eventi come questo concorso hanno un’importanza speciale nell’esperienza di scuola che vivono i nostri alunni, perchè uno sguardo esterno entra nella scuola e mette alla prova gli studenti. L’auspicio è che questo concorso vada avanti”, ha aggiunto Marco Anghileri.

Un appuntannto quello di ieri sera, che ha visto la partecipazione di una settantina di persone e che ha mostrato la validità, anche in chiave didattica, dell’iniziativa promossa dall’Associazioe Cuochi di Lecco e Provincia sostenuta da numerosi sponsor.

Tutti i protagonisti e i piatti della 5^ edizione del concorso 4 Allievi per 4 Piatti 2023

CFPA CASARGO

IPS GABRIELLA FUMAGALLI

CFP ALDO MORO