4 incontri a ingresso libero con 50&Più Confcommercio Lecco

Si inizia oggi, martedì, con l’appuntamento ‘Il cibo è vita’

Ecco come prenotarsi

LECCO – 50&Più Lecco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco guidata dal presidente Eugenio Milani, organizza quattro incontri a ingresso libero aperti ai soci e ai simpatizzanti. Un percorso voluto per offrire un’opportunità di confronto e di ascolto su tematiche diverse e interessanti.

Il ciclo di incontri si aprirà martedì 25 febbraio con l’appuntamento dal titolo “”Il cibo è vita. L’importanza delle nostre scelte quotidiane per una sana alimentazione”: l’incontro si terrà dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Il secondo momento è invece in calendario mercoledì 5 marzo dalle ore 14 alle ore 16 è affronterà il tema “La sicurezza”. Giovedì 23 marzo, sempre dalle ore 14 alle ore 16, spazio invece a “Creare un angolo fiorito sul terrazzo”. L’ultimo incontro in programma è infine previsto per giovedì 27 marzo dalle ore 10 alle ore 12: l’argomento sarà “L’utilizzo dello Smartphone nella quotidianità”.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. Per informazioni: tel. 0341287279; email enasco.lc@enasco.it .