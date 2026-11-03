4 novembre, il lecchese celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Cortei e commemorazioni nei comuni della provincia che si unisce nelle celebrazioni

Insieme nel ricordo dei caduti e nella celebrazione dell’Unità Nazionale. Il programma dei principali Comuni del lecchese

LECCO- In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il territorio lecchese rinnova le sue celebrazioni invitando tutta la cittadinanza a partecipare. Sarà un’occasione per riaffermare i valori dell’Unità nazionale in nome della pace e per rendere omaggio alle donne e agli uomini che tutti i giorni operano per la collettività

La provincia di Lecco si unisce alle commemorazioni che si svolgeranno in tutta la Penisola con i seguenti appuntamenti.

Lecco

Le celebrazioni avranno inizio in mattinata alle 9:30 con la celebrazione della Santa Messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria officiata dal Monsignor Bortolo Uberti e che sarà accompagnata dalla presenza del Coro Alpino Lecchese.

A seguire l’alzabandiera presso il Monumento dei Caduti alle 11 sul lungolago Isonzo dove, oltre alla lettura del Bollettino della Vittoria, verrà letto anche il messaggio del Presidente della Repubblica seguito dagli interventi delle autorità. Saranno presenti le autorità civili e militari e le Associazioni combattistiche.

Anche i giovani prenderanno parte alle celebrazioni con il progetto UNICEF “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” della scuola Primaria De Amicis dell’Istituto Comprensivo Lecco 1.

La giornata continua con l’ammainabandiera alle 17 per poi concludersi alle 20:45 al Santuario di Nostra Signora della Vittoria con il Concerto della Vittoria e della Pace.

Merate

La giornata del 4 novembre sarà dedicata alla celebrazione da parte della Scuola Secondaria A. Manzoni e dai professori che si riuniranno in Piazza Libertà riflettendo sul significato della commemorazione.

È invece l’8 novembre il giorno che il Comune dedica al ricordo invitando tutta la cittadinanza a partecipare. Si terrà infatti la Santa Messa presso la Chiesa Prepositurale di Sant’Ambrogio a cui seguirà il Corteo accompagnato dalla Banda Sociale Meratese verso il Monumento ai Caduti in Piazza degli Eroi seguito dall’alzabandiera nel Giardino della Memoria dove verrà deposta una corona d’alloro accompagnata dall’intervento del Sindaco Mattia Salvioni.

Casatenovo

Presso la Sala Consiliare Dott. Giovanni Maldini il Sindaco Filippo Galbiati terrà un intervento alle ore 9:00 seguito da una serie di letture dell’attore teatrale Filippo Ughi.

La cerimonia avrà poi termine in un luogo simbolo della celebrazione, presso il Monumento ai Caduti.

Alla cerimonia parteciperanno gli alunni delle varie scuole del Comune insieme alle Associazioni Casatesi, le Autorità Militari, Civili e Religiose.

Calolziocorte

Il Comune di Calolziocorte dedica la giornata dell’8 novembre al ricordo di coloro che hanno combattuto per la Giustizia e la Libertà del nostro Paese.

Le celebrazioni avranno inizio alle 8:30 nella Piazza interna del Municipio con la deposizione della corona di alloro, seguita poi dall’alzabandiera presso il Parco ANA alle 9:15.

Ci si fermerà poi al Monumento ai Carabinieri e al Monumento dei Marinai per una sosta commemorativa. Alla celebrazione parteciperà il Corpo Musicale “G. Donizetti” di Calolziocorte.

A seguire, presso il Parco dei Caduti, nella frazione di Rossino, ci sarà la deposizione della corona seguita dal corteo verso il cimitero.

Il tutto si chiuderà con un momento di preghiera nella Chiesa di S. Lorenzo seguito da un rinfresco.

Olginate

Il Comune di Olginate invita la cittadinanza ad esporre il tricolore dedicando l’intero weekend alla commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’appuntamento del 7 novembre prevede la deposizione della corona di alloro al Monumento dei caduti di Consonno alle ore 14:30.

Il giorno dopo, 8 novembre si ripeterà la posa della corona, questa volta al Monumento dei Caduti di Capiate alle ore 8:00, seguito dalla Santa Messa delle 9:00 nella Chiesa Parrocchiale S. Agnese a cui parteciperà il Coro A.N.A dell’Adda.

Alle 10:15 partirà il corteo verso il cimitero dalla Biblioteca “Prof. G. Bollani” e a cui parteciperà il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Costa Masnaga. Non mancheranno Autorità e le Associazioni.

Mandello del Lario

Il Comune di Mandello dedica la mattina dell’8 novembre alle commemorazioni partendo alle 8:00 con una delegazione dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma presso i vari monumenti e lapidi in loro ricordo. Alle 9:30, da Piazza Leonardo da Vinci partirà invece il corteo che arriverà alla Chiesa Arcipretale di San Lorenzo dove seguirà la S. Messa.

A conclusione il Corteo partirà dalla Chiesa per arrivare al monumento dei Caduti di Piazza Garibaldi dove verrà deposta la corona di alloro e si terrà il discorso commemorativo del Sindaco Riccardo Fasoli.

Ad accompagnare la manifestazione ci sarà il Corpo Musicale Mandellese.