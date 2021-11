4 Novembre: le celebrazioni nel lecchese. Lecco omaggia il Milite Ignoto

Oggi le celebrazioni per il 4 Novembre, Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale

Lecco inaugura il cippo che omaggia il Milite Ignoto a cui il Comune ha recentemente attribuito la cittadinanza onoraria

LECCO – Si svolgerà oggi, 4 Novembre, la cerimonia ufficiale della Giornata delle Forze Armate e del Combattente, dell’Unità Nazionale, del Decorato al Valor Militare, organizzata dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Lecco e con la collaborazione e la partecipazione di numerose associazioni del territorio.

Anche Lecco onorerà questa ricorrenza e celebrerà anche il centenario del Milite Ignoto, al quale il Consiglio comunale il 27 ottobre ha riconosciuto la cittadinanza onoraria.

Il Milite (o Soldato) Ignoto è un militare italiano caduto sul fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma, all’Altare della Patria al Vittoriano che rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani.

Il programma prevede alle 10 la Cerimonia Civile al Monumento ai Caduti sul lungolago

Alza Bandiera con la deposizione delle corone di Comune, Provincia e Regione e un momento di raccoglimento in ricordo dei Caduti. Ci sarà poi la lettura Bollettino della Vittoria e gli interventi delle Autorità e di un rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e degli studenti.

A seguire sarà inaugurato il cippo attestante il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto al Monumento ai Caduti sul lungolago.

Nel pomeriggio alle 17 ci sarà l’ammaina bandiera. In serata invece è previsto, alle 20.30, il XXIII Concerto del Santuario della Vittoria, a cura di Assoarma Lecco. Partecipano il Coro Alpino Lecchese e il Coro Vandelia

Alle ore 21 è prevista la serata “Cent’anni di Mario Rigoni Stern” alle scuderie di Villa Manzoni. Giuseppe Mendicino, principale biografo dell’autore, in un dialogo con la scrittrice Mariapia Veladiano racconterà la figura di Mario Rigoni Stern e dei suoi valori etici.

Alcuni comuni lecchesi celebreranno oggi questa ricorrenza, altri domenica per favorire la partecipazione della cittadinanza.

LE CELEBRAZIONI A MERATE

Ore 18:00 Santa Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre presso la Chiesa Parrocchiale S. Ambrogio di Merate.

Ore 19:00 Breve momento di commemorazione davanti al Monumento ai Caduti di Piazza degli Eroi, con alzabandiera nell’adiacente Parco delle Rimembranze, deposizione di una corona d’alloro e intervento del Sindaco.

A seguire: Inaugurazione in Sala Civica F.lli Cernuschi della mostra “Emozioni dal Fronte di un ragazzo di diciotto anni” a cura di Gabriele Pirovano, visitabile i sabati e le domeniche fino al 14 novembre 2021 (vedi articolo sulla mostra)

LE CELEBRAZIONI A VALMADRERA

GIOVEDì 4 NOVEMBRE

Giovedì 4 novembre alle ore 16.00 verrà inaugurata, dopo i recenti lavori di ristrutturazione, la storica sede del Gruppo ANA Valmadrera, in via Cavour.

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ore 8.45

Alzabandiera a cura del Gruppo ANA Valmadrera

presso il Monumento agli Alpini – Parco di Via Casnedi

Ore 9.15

Partenza del Corteo dal Palazzo comunale

Deposizione della corona d’alloro

ai Monumento ai Caduti

Discorso commemorativo

Ore 10.30

Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale

LE CELEBRAZIONI A OGGIONO

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ore 19.15 -Imberido – Largo San Francesco – deposizione della corona

di alloro al Monumento dei Caduti.

Ore 10 – Santa Messa nella Chiesa Prepositurale di Santa Eufemia in

Oggiono. A seguire corteo verso il Cimitero per la deposizione

della corona di alloro ai Caduti.

Ore 11.15 – Proseguimento del corteo per piazza Manzoni, deposizione

della corona di alloro al Monumento dei Caduti.

LE CELEBRAZIONI A MANDELLO

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ore 09.00 – Partenza di una delegazione dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma presso i vari monumenti e lapidi a loro ricordo

(Monumento P.zza Vittoria, Lapide chiesa S. Antonio – Rongio, Monumento presso

Asilo di Maggiana, Cimitero di Olcio, Monumento presso Asilo di Somana, Sacrario

dei Caduti P.zza Giovanni XXIII);

Ore 10.30 – Formazione e partenza del Corteo da Piazza Leonardo da Vinci (Municipio) per Via Manzoni, Via Bertola e Via XXIV Maggio alla Chiesa Arcipretale di San Lorenzo;

Ore 11.00 – Solenne Ufficiatura con S. Messa a suffragio dei Caduti nella Chiesa Arcipretale di San Lorenzo;

Ore 11.45 – Partenza del Corteo dalla Chiesa al monumento dei Caduti in Piazza Garibaldi, con deposizione della corona di alloro e discorso commemorativo tenuto dal Sindaco.

La cittadinanza è invitata ad esporre il tricolore

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021

Ore 21.00 – Cinema Teatro comunale ”FABRIZIO DE ANDRE’”

Proiezione film “Torneranno i prati “ di Ermanno Olmi.