Nuovo direttivo per l’associazione 50&Più di Confcommercio

Eugenio Milani riconfermato alla guida, rinnovata la carica di presidente onorario a Claudio Vaghi

LECCO – L’assemblea elettiva di 50&Più Lecco (l’associazione del sistema Confcommercio che vede iscritti gli ultracinquantenni) ha rinnovato il proprio direttivo, che resterà in carica per i prossimi 5 anni.

L’assise si è svolta presso Palazzo del Commercio lo scorso 26 marzo. I sette consiglieri eletti sono Eugenio Milani (presidente uscente), Giancarlo Dell’Oro, Giuseppe Galli, Francesco Pirrone, Franco Tuttobene, Giovanni Battista Valseschini e Andrea Zecca.

Il Consiglio, riunitosi dopo l’assemblea, ha riconfermato la fiducia a Eugenio Milani che resta dunque presidente e ha rinnovato la carica di presidente onorario a Claudio Vaghi.

L’assemblea, presieduta dal past president di Confcommercio Lecco Peppino Ciresa, ha vissuto il suo momento clou con la relazione di Milani: “50&Più Lecco, in questo ultimo quinquennio, è andata a progredire sotto il profilo delle adesioni. E’ un buon risultato se si considera la concorrenza dei tanti Patronati esistenti. Un risultato ottenuto grazie all’impegno profuso dal personale dei nostri uffici. Siamo un’organizzazione che a livello territoriale fornisce servizi qualificati, da quelli previdenziali a quelli fiscali, senza tralasciare i servizi inerenti la sfera famigliare ovvero i contratti Colf-Badanti o le pratiche notarili, con aggiornamenti puntuali come I’ultimo inserimento della quota 100”.

E ha aggiunto: “Diventa fondamentale per gli anni a venire trovare nuove formule di aggregazione e partecipazione alla vita sociale della 50&Più. Abbiamo un compito non facile, si tratta di innovare il rapporto con i soci in un mondo in continua evoluzione”.

Guardando a quanto fatto nel 2018, il presidente uscente ha evidenziato l’alta percentuale di partecipanti agli Incontri di Primavera e alle Olimpiadi (60 persone coinvolte), soffermandosi poi sul successo del Premio Manzoni al Romanzo Storico che si sta imponendo sempre più all’attenzione del mondo editoriale e sulla serata del Premio Manzoni alla Carriera, assegnato nel 2018 a Fabrizio De Andrè e ritirato da Dori Ghezzi, che “ha avuto il plauso dei nostri vertici nazionali, dal presidente Renato Borghi al direttore Gabriele Sampaolo“.

Quindi Milani ha ricordato la mostra di Oreste Rota allestita a Palazzo del Commercio, ma anche il prossimo appuntamento con i Maestri del Commercio 2019, manifestazione a cadenza biennale, che si svolgerà in autunno.