50&Più Lecco. Nuovo ciclo di incontri per soci e simpatizzanti

Gli incontri saranno un’opportunità per esplorare le erbe spontanee, immergersi in passeggiate nei borghi e apprendere tecniche di rilassamento

La prima iniziativa si svolgerà mercoledì 16 aprile dalle 14 alle 16

LECCO – Dopo il successo dei primi quattro incontri tenutisi nei mesi di febbraio e marzo, 50&Più Lecco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco presieduta da Eugenio Milani, lancia un nuovo ciclo di quattro appuntamenti informativi e aggregativi, ad ingresso libero, rivolti ai soci e ai simpatizzanti.

Il primo incontro si svolgerà mercoledì 16 aprile, dalle 14 alle 16, e avrà come tema “Riconoscimento, proprietà e usi delle erbe spontanee edibili”. Durante l’incontro interverrà Francesco Giordano, esperto in materia.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 30 aprile, sempre dalle 14 alle 16, e offrirà l’opportunità di esplorare i suggestivi borghi di Malgrate. Un evento all’aria aperta anche giovedì 15 maggio, dalle 14:30 alle 16:30, quando i partecipanti potranno godere di una passeggiata a Pescarenico, concludendo l’esperienza con una merenda alla “Bottega di Rione”.

L’ultimo incontro, intitolato “Tecniche di respirazione per rilassare corpo e mente e yoga sulla sedia”, si terrà mercoledì 28 maggio, dalle 14 alle 16.

Il primo e l’ultimo incontro si terranno, come nel primo ciclo di 50&Più Lecco, presso Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) in piazza Garibaldi 4 a Lecco. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione, anche per le due passeggiate. Per informazioni: tel. 0341287279; email enasco.lc@enasco.it.