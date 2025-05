50&Più Lecco porta i pensionati alla scoperta di Pescarenico

Il ritrovo per la passeggiata giovedì 15 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4. La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione

LECCO – Un pomeriggio tra natura, storia e convivialità attende soci e simpatizzanti di 50&Più Lecco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco. Giovedì 15 maggio, dalle 14.30 alle 16.30, è infatti in programma una passeggiata alla scoperta di Pescarenico, rione simbolo della città di Lecco, incastonato tra il fiume Adda e le pagine de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.

L’iniziativa si inserisce nel secondo ciclo di incontri organizzato dal sodalizio, con l’obiettivo di coniugare benessere, cultura e socialità. A guidare i partecipanti lungo il percorso sarà nuovamente Francesco Giordano, già protagonista dell’incontro dello scorso 16 aprile dedicato al riconoscimento e all’uso delle erbe spontanee edibili. Questa volta, Giordano accompagnerà i presenti in una vera e propria esplorazione urbana, alla scoperta delle cosiddette “erbe vagabonde” che crescono spontaneamente anche nei contesti cittadini.

“Riconoscere ciò che cresce sotto i nostri occhi, nei luoghi che attraversiamo ogni giorno, è un modo per riappropriarsi dell’ambiente urbano con uno sguardo nuovo”, aveva spiegato Giordano durante il primo appuntamento, molto apprezzato dai partecipanti.

Il programma del pomeriggio prevede anche una pausa per la merenda presso “La Bottega di Rione”, punto di riferimento del quartiere e realtà già coinvolta da 50&Più Lecco in una lezione formativa all’inizio dell’anno. La titolare, Amalia Citterio, era infatti intervenuta nel primo ciclo di incontri, offrendo il suo contributo legato alle tradizioni locali.

Il ritrovo per la passeggiata è fissato presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4. La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione.

La passeggiata a Pescarenico segue l’escursione del 30 aprile a Malgrate e rappresenta il penultimo appuntamento del ciclo. La conclusione è prevista per mercoledì 28 maggio, dalle ore 14 alle 16, presso il Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck), dove si parlerà di “Tecniche di respirazione per rilassare corpo e mente e yoga sulla sedia”, un’occasione per sperimentare pratiche di benessere accessibili a tutti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0341 287279 o scrivere a enasco.lc@enasco.it.