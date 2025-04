50&Più Lecco, riprendono le proposte aggregative

Mercoledì 30 aprile passeggiata per le vie di Malgrate

Associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco

LECCO – Dopo la pausa per la Pasqua, riprendono le proposte aggregative di 50&Più Lecco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco. Dopo il primo incontro del secondo ciclo 2025 – Francesco Giordano è intervenuto lo scorso 16 aprile per parlare di “Riconoscimento, proprietà e usi delle erbe spontanee edibili” – la prossima proposta è in programma mercoledì 30 aprile.

Dalle ore 14 alle ore 16 è prevista una passeggiata attraverso le strade del borgo di Malgrate alla scoperta di luoghi e monumenti di interesse: ritrovo e partenza da piazza Garibaldi 4 a Lecco (sede Confcommercio Lecco). Anche giovedì 15 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, si terrà una escursione: in quella data la meta sarà Pescarenico (con merenda alla “Bottega di Rione” che ha tenuto una delle lezioni del primo ciclo).

L’ultimo appuntamento è infine in calendario mercoledì 28 maggio dalle ore 14 alle ore 16: al centro le “Tecniche di respirazione per rilassare corpo e mente e yoga sulla sedia”. Il ritrovo per le passeggiate e l’ultimo incontro sono programmati presso Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Ingresso libero aperto ai soci e ai simpatizzanti. E’ gradita la prenotazione. Per informazioni: tel. 0341287279; email enasco.lc@enasco.it .