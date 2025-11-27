670.000 euro dal Ministero della Cultura e nuovi libri in 53 biblioteche

Le risorse permetteranno alle biblioteche del sistema di ampliare in modo significativo il patrimonio librario

Simona Piazza: “Al centro del nostro territorio ci sono le politiche culturali e, in particolare, quelle dedicate alla promozione della lettura”

LECCO – Stanziati 670.000 euro destinati all’acquisto di nuovi libri per 53 biblioteche del Sistema bibliotecario del territorio lecchese: un’importante opportunità per rafforzare le raccolte e offrire ai cittadini un accesso ancora più ricco, aggiornato e diversificato alla lettura. Le risorse, provenienti dal fondo per l’editoria libraria del Ministero della Cultura, permetteranno alle biblioteche del sistema di ampliare in modo significativo il patrimonio librario, rispondendo in maniera ancora più efficace ai bisogni culturali delle comunità.

Un elemento importante è la presenza di un catalogo unico condiviso da tutte le biblioteche aderenti, che consentirà di mettere in campo politiche coordinate di sviluppo delle raccolte, evitando duplicazioni non necessarie e razionalizzando gli acquisti. Grazie a questa gestione integrata, i fondi potranno essere utilizzati in modo ancora più efficiente, ampliando la varietà dei titoli disponibili, con sezioni dedicate a tutte le fasce d’età e a vari ambiti di interesse, e assicurando che ogni biblioteca contribuisca al rafforzamento dell’offerta complessiva del sistema. Gli utenti, a loro volta, beneficeranno di un patrimonio librario più ricco e accessibile, potendo contare sull’intero catalogo e sul servizio di prestito interbibliotecario che facilita la circolazione dei libri sul territorio.

Così Simona Piazza, presidente del Sistema bibliotecario del territorio lecchese: “Al centro del nostro territorio ci sono le politiche culturali e, in particolare, quelle dedicate alla promozione della lettura rivolte a tutti gli utenti del Sistema bibliotecario, dai più piccoli agli adulti. Grazie al Fondo per l’editoria libraria del Ministero della Cultura arriverà un finanziamento straordinario di 670.000 euro, destinati a 53 biblioteche del Sistema bibliotecario del territorio lecchese. Un sostegno già precedentemente avviato con il decreto Franceschini che quest’anno cresce ulteriormente e si concretizza permettendo alle nostre biblioteche di ampliare la propria offerta e migliorare i servizi per i lettori, grandi e piccini. Una politica volta non soltanto ad incrementare il patrimonio librario, ma soprattutto ad avvicinare sempre di più un pubblico nuovo e diversificato al mondo della lettura.”