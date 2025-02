8 marzo. “Quello che le donne non dicono”, serata musicale con Telefono Donna

Appuntamento l’8 marzo 2025 in Sala Ticozzi

“Un viaggio emozionale attraverso parole e suoni che raccontano il mondo femminile, le sue emozioni, la sua forza e le sue fragilità”

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo 2025, il Centro Antiviolenza Telefono Donna Lecco, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale WOW!, organizza una serata di musica e teatro dal titolo “Quello che le donne non dicono”. L’evento si terrà presso la Sala Don Ticozzi di Lecco, in Via Ongania 4, alle ore 21:00 con ingresso libero.

Lo spettacolo propone un viaggio emozionale attraverso parole e suoni che raccontano il mondo femminile, le sue emozioni, la sua forza e le sue fragilità. La serata vedrà l’alternarsi di brani musicali eseguiti da Irene Oggioni e Stefano Venturini e testi teatrali recitati da Ancilla Oggioni. Il repertorio comprenderà brani di grandi autori e autrici, tra cui Fiorella Mannoia, Alda Merini, Pino Daniele, Lucio Battisti, Cristina Donà e molti altri, offrendo un mosaico di voci e storie al femminile.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Città di Lecco e con l’adesione di UDI – Unione Donne Italiane, Sezione di Lecco. L’obiettivo della serata è sensibilizzare sulle tematiche di genere, dando voce alle esperienze femminili attraverso musica e teatro.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata speciale, un’occasione per lasciarsi coinvolgere dall’arte e dalla cultura, strumenti fondamentali per il cambiamento sociale” l’appello di Telefono Donna.