80 partecipanti alla cena di Natale dei maglioni rossi, il ‘Ragno d’oro’ a Luca Passina

Verdetto unanime per il premio assegnato al vicepresidente del gruppo

LECCO – Grande successo anche quest’anno per l’immancabile cena natalizia dei maglioni rossi che visto ben un’ottantina di partecipanti tra membri del gruppo, familiari e amici.

Anche quest’anno si è ripetuta la consegna del premio “Ragno d’oro”, “nato quasi per scherzo – come ricordato dal presidente Matteo De Zaiacomo – ma già diventato importante all’interno del Gruppo poiché premia l’impegno non solo in termini alpinistici ma anche nell’aiuto reciproco che è alla base delle nostra fondamenta.



Unanime il verdetto: il Ragno d’Oro è stato assegnato a Luca Passini, vicepresidente e Ragno da quasi 20 anni, sempre disponibile per gli innumerevoli impegni con eventi, sponsor e attività. Da tutto il gruppo, congratulazioni a Passini per il significativo riconoscimento e un augurio per “un altro anno di quelli buoni!”.