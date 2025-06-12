800 mila euro per la nuova rotonda di Viale Costituzione: “Sarà più funzionale”

La progettazione, affidata lo scorso aprile, è a buon punto

La rotonda verrà rifatta con un raggio più grande, si pensa anche alla riqualifica di un tratto di Viale Costituzione

LECCO – Un progetto da 800 mila euro per ridisegnare la rotonda tra Viale Costituzione e via Leonardo Da Vinci, troppo piccola per poter reggere il volume di traffico in entrata e in uscita dalla città. Lo studio di progettazione, affidato lo scorso aprile alla società specializzata Piacentini Ingegneri Srl di Bologna, è a buon punto: martedì il sindaco Mauro Gattinoni ha incontrato i progettisti che stanno definendo il layout della rotonda e un prossimo incontro è già stato fissato per la prossima settimana.

“In questi anni si è reso evidente come l’attuale rotonda sia troppo piccola per reggere il traffico, spesso in quel punto si creano ‘incastri’, soprattutto a causa di bus e mezzi pesanti. Il progetto al vaglio è stato definito sulla base dell’analisi dei flussi di traffico rilevati nelle ultime settimane – ha spiegato Gattinoni – sarà necessario rifare la rotonda che avrà un raggio decisamente maggiore rispetto all’attuale e avrà funzione di raccordo delle tre direttrici: Viale Costituzione, il lungolago e via Leonardo Da Vinci. Nella progettazione sono state incluse anche una serie di altre esigenze funzionali, tra cui l’accesso al tribunale e all’area di carico-scarico del teatro”.

Il progetto che l’amministrazione sta valutando prevede che tutte le corsie che si affacciano alla rotonda (quindi, quelle in entrata) siano doppie mentre le corsie di uscita siano singole. “Questo – spiega il sindaco – richiederà tecnicamente di guadagnare maggiore spazio dove ora c’è l’incrocio chiudendo il sottopasso attualmente presente, scarsamente utilizzato e poco sicuro. Inoltre occorrerà spostare la pubblica illuminazione dal centro della rotonda ai lati della strada”.

800 mila euro circa il costo dell’intervento che include anche lo studio di una soluzione architettonica/estetica per valorizzare l’ingresso della città: “Stiamo valutando se optare per un soluzione a verde in continuità con le altre due rotonde di Piazza Manzoni e via Digione oppure per qualcosa di più ‘scenografico’ nel rispetto del budget. Nella cifra potrebbe essere inclusa anche la riqualifica del tratto di Viale Costituzione tra la rotonda e Piazza Manzoni, davanti al cinema, che oggi si presenta ancora provvisorio” ha concluso il sindaco.

Come detto un nuovo incontro con i progettisti è stato fissato per la prossima settimana dopo di che l’obiettivo è ‘viaggiare veloci’ per arrivare alla progettazione definitiva, l’affidamento e quindi il cantiere vero e proprio. La durata stimata delle opere è di circa 3 mesi.