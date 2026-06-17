90 persone all’alba sulla piattaforma per la prima lezione di UrbanYogis Outdoor 2026

La sesta edizione dell’iniziativa, nata dalla collaborazione fra Yoga Nilaya e Comune di Lecco, si conferma un grande successo

LECCO – È iniziata ieri mattina con una partecipazione straordinaria la sesta edizione di UrbanYogis Outdoor – Yoga on the Lake, l’iniziativa gratuita organizzata da Yoga Nilaya ASD in collaborazione con il Comune di Lecco.

Alle 6.30, la piattaforma galleggiante di Riva Martiri delle Foibe si è trasformata ancora una volta in una suggestiva shala a cielo aperto, accogliendo oltre 90 partecipanti per una pratica di Ashtanga Yoga guidata da Valentina Castelnuovo, fondatrice di Yoga Nilaya. Un risultato che conferma il crescente successo di un progetto che, anno dopo anno, è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili e apprezzati dell’estate cittadina.

Giunto alla sua sesta edizione, UrbanYogis Outdoor continua, infatti, a registrare numeri importanti, con una media di circa 90 partecipanti per lezione e una comunità sempre più ampia di persone che scelgono di condividere l’esperienza della pratica all’aperto. Un segnale significativo di quanto lo yoga, quando proposto con continuità, competenza e apertura, possa diventare un’occasione di incontro e benessere per l’intera comunità.

“Portare la pratica fuori dalla shala e sul lago è sempre qualcosa di speciale” racconta Valentina Castelnuovo. “La piattaforma diventa uno spazio sospeso sull’acqua dove il ritmo rallenta, la percezione si affina e ogni elemento – la luce, l’aria, i suoni della natura – entra a far parte dell’esperienza. E soprattutto, anno dopo anno, vedere così tante persone scegliere di svegliarsi all’alba per praticare insieme è qualcosa che continua a emozionarmi. Anche chi normalmente non pratica a quell’ora decide di esserci, per iniziare la giornata in modo diverso, più lucido, presente ed energico”.

L’iniziativa propone lezioni di Ashtanga Yoga, un metodo dinamico ma accessibile, particolarmente adatto alla pratica mattutina. La cornice naturale del lago aggiunge un valore ulteriore all’esperienza, trasformando ogni appuntamento in un’occasione per rallentare, respirare e riconnettersi con sé stessi e con l’ambiente circostante.

Anche quest’anno le lezioni sono offerte gratuitamente da Yoga Nilaya come espressione concreta di karma yoga, il principio dell’azione disinteressata e del servizio alla comunità. Una scelta che negli anni ha contribuito a rendere UrbanYogis Outdoor un evento aperto e inclusivo, capace di coinvolgere persone di ogni età ed esperienza.

Tra i partecipanti si ritrovano infatti sia gli allievi abituali di Yoga Nilaya sia numerosi praticanti provenienti da altre realtà del territorio, oltre a persone che si avvicinano allo yoga proprio grazie a questa iniziativa. L’età dei partecipanti spazia dai ventenni agli over 60, a testimonianza della capacità del progetto di parlare a pubblici diversi e di creare un autentico senso di comunità.

Prossimi appuntamenti:

• Martedì 23 giugno ore 19:30-20:30

• Martedì 30 giugno ore 6:30-7:30

• Martedì 7 luglio ore 19:30-20:30

Tutte le informazioni su:

https://www.yoganilaya.it/eventi-yoga-lecco/urbanyogis-sul-lago-con-valentina

www.YogaNilaya.it