Inaugurato il nuovo sportello Acinque: “Presenza e persone al servizio dei cittadini”

Taglio del nastro presso la sede di via Amendola: lo sportello è stato completamente rinnovato

Presenti i vertici del gruppo: “Per noi è fondamentale il radicamento al territorio”

LECCO – Inaugurato il nuovo sportello clienti di Acinque, presso la sede di via Amendola. Questa mattina, venerdì, il punto accoglienza, completamente rinnovato è stato presentato all’utenza, alla presenza dei vertici del gruppo: oltre al presidente di Acinque Energia Stefano Simonetti erano infatti presenti l’Amministratore Delegato Andrea Tugnoli, il presidente di Acinque Spa Matteo Barbera e il responsabile commerciale Martin Isolabella.



Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 (orario continuato) e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Un nuovo spazio, più accogliente e luminoso, per accogliere gli utenti (5 mila quelli che lo scorso anno si sono rivolti allo sportello, come ricordato): “Un investimento – ha detto Tugnoli – per l’azienda ma soprattutto nei confronti dei nostri clienti. Il tema della territorialità è uno dei valori in cui vogliamo contraddistinguerci, quello di avere uno ‘store’ aperto al pubblico è una scelta storica per il gruppo, ci siamo sempre stati per il cittadino e vogliamo continuare ad esserci. La prossimità è importante, non dimentichiamo il rapporto fisico con i nostri clienti”.

Il nuovo sportello sarà anche uno dei ‘punti viola’ di DonneXStradatrada sul territorio, come specificato dal numero uno del CdA Barbera: “Uno spazio di rifugio e accoglienza, un luogo di riferimento nel territorio che ha la sensibilità e gli strumenti per accogliere la persona nelle diverse situazioni di difficoltà, in particolare le donne vittima di violenza. Siamo molto orgogliosi di questo intervento e siamo certi che anche i nostri utenti apprezzeranno il restyling dello sportello”.

“Acinque Energia che unisce è il nostro slogan – ha sottolineato Simonetti – penso che interventi come questo ben lo rappresentino”.

Al taglio del nastro ha preso parte anche Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding; lo Spazio Acinque infatti ospita lo sportello dell’azienda di distribuzione acqua, che in questa occasione ha introdotto totem interattivo perché i suoi utenti possano fare alcune operazioni in autonomia. Erano presenti anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Roberto Pietrobelli.

In tutti i territori in cui opera sono 19 gli sportelli di Acinque Energia, di cui 6 nella sola provincia di Lecco. A questi ultimi in un anno vi fanno visita oltre 40 mila persone. Per celebrare insieme ai cittadini questa importante tappa del proprio percorso, la società ha deciso di istituire uno scontro extra di 30 euro a tutti coloro che sceglieranno Acinque Energia nelle due settimane successive all’inaugurazione, promozione che si somma a quelle già attive.