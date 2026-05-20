A Belledo inaugurate le case Aler di via Turbada: “Modello virtuoso”

30 alloggi moderni e sostenibili realizzati grazie a un investimento complessivo di 8,3 milioni di euro

L’assessore regionale Paolo Franco: “Un progetto particolarmente significativo di rigenerazione urbana”

LECCO – È stato inaugurato oggi (20 maggio) a Lecco il nuovo edificio Aler di via Turbada: 30 alloggi moderni e sostenibili realizzati grazie a un investimento complessivo di 8,3 milioni di euro, di cui 5,6 milioni di euro finanziati attraverso le risorse del Fondo complementare al Pnrr.

Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco e il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli, oltre alle autorità locali.

“L’intervento di rigenerazione urbana completato in Turbada – ha affermato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale – rappresenta un esempio concreto della visione che Regione Lombardia sta portando avanti sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica: investire in qualità, sostenibilità e sicurezza per migliorare la vita delle persone. Il progetto di via Turbada è particolarmente significativo perché coniuga innovazione tecnologica, efficientamento energetico e attenzione sociale. Parliamo di una vera ‘casa-clima’, capace di garantire standard elevati sotto il profilo sismico ed energetico, con benefici tangibili anche per le famiglie assegnatarie, che potranno contare su consumi ridotti e quindi su un contenimento dei costi in bolletta”.

“Come Regione abbiamo recuperato finanziamenti importanti – ha proseguito l’assessore regionale – che siamo riusciti a convogliare sul territorio di Lecco, portando a termine un’operazione di demolizione e ricostruzione che costituisce un modello virtuoso e un punto di riferimento per tutta la Lombardia. Ringrazio Aler e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento del risultato”.

Sono stati demoliti tre stabili degradati degli anni Sessanta per realizzare un nuovo edificio moderno e funzionale. L’intervento si è caratterizzato per l’alto confort abitativo, alta efficienza energetica, riduzione di emissioni e consumi minimi. Sono state installate, infatti, fonti di energia rinnovabile e sono stati utilizzati materiali eco-compatibili e di bioedilizia. L’edificio è stato realizzato prevedendo l’impiego di tecnologie ed impiantistica all’avanguardia, la totale assenza di barriere architettoniche, la rivitalizzazione degli spazi esterni e una maggiore vivibilità degli spazi comuni.

“Con l’intervento di via Turbada – ha dichiarato il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, Corrado Zambelli – consegniamo alla città un modello di edilizia residenziale pubblica moderno, sostenibile e pensato per migliorare concretamente la qualità della vita delle persone. Un progetto che unisce innovazione, sicurezza ed efficienza energetica, con benefici reali anche in termini di risparmio per le famiglie. Via Turbada rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana capace di coniugare attenzione sociale, sostenibilità e qualità abitativa. Un risultato importante reso possibile grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, che ringraziamo per il sostegno concreto anche su questo intervento”.