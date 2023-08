A Bonacina tutto pronto per la Festa della Comunità

Si comincia venerdì 1° settembre

LECCO – Sta per alzarsi il sipario sulla Festa della Comunità di Bonacina, che prenderà il via venerdì 1° settembre per concludersi domenica 4.

Quattro giorni di festa scandidi da momenti religiosi, appuntamenti conviviali e di svago. Si inizia venerdì alle 16.00 nella chiesa di Sant’Egidio con l’esibizione del Quartetto d’archi dell’orchestra sinfonica di Lecco, intervallato dalle “Poesie Pasturesi” in ricordo di Antonia Pozzi con voce narrante di Gianfranco Scotti.

Alle 18.00 verrà celebrata la messa nella memoria di Sant’Egidio e alle 18.45 “Oasi di Pace” itinerante dalla chiesetta lungo il torrente Caldone. In serata con inizio alle 19.30 presso l’Oratorio di Bonacina, cena rustica con trippa, taragna, calamari e altre specialità,

Sabato 2 si prosegue con la messa alle 17 nella chiesa “Sacro Cuore”, mentre alle 19 cena valtellinese. Durante la serata Sottoscrizione a premi.

Domenica doppio appuntamento religioso con la celebrazione di due messe alle 11 e alle 18 nella chiesa “Sacro Cuore”. Alle 19 di nuovo in Oratorio con la cena con piatto messicano, a seguire tombolata con ricchi premi.

Si conclude la quattro giorni domenica 4, alle 20.30, con il torneo di Burraco a favore dei progetti di sviluppo in Kenya a in Brasile dell’associazione “A forca de partilha”.

Sempre attivo durante tutte e quattro le serate il servizio bar.