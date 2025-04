A Cavagiozzo una Pasquetta all’insegna dell’amicizia con gli Alpini di Acquate

In tanti, ieri, nella bellissima baita ai piedi del Resegone

Una tradizione che le penne nere portano avanti con impegno da oltre 50 anni

LECCO – Dopo la pioggia, è bastata un’occhiata di sole per richiamare tantissime persone al tradizionale appuntamento di Pasquetta a Cavagiozzo con gli Alpini di Acquate guidati dal Capogruppo Davide Invernizzi. Anche il menù, a base di insalata e uova sode, ha rispettato la più classica delle tradizioni.

Quella di ieri è stata una giornata conviviale trascorsa in amicizia in perfetto stile alpino. Nella splendida cornice ai piedi del Resegone, le penne nere acquatesi hanno accolto tutti con la consueta allegria. Il lavoro organizzativo è stato tanto anche perché le nuvole della mattinata non facevano pensare a una affluenza così alta ma, ancora una volta, gli Alpini sono riusciti a dare il meglio!