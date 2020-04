A Chiuso ”chi può metta, chi non può prenda” l’iniziativa del comitato alla Conad

Un carrello per donare la spesa a chi è in difficoltà

Il Comitato dei cittadini di Chiuso con Conad lancia l’iniziativa

LECCO – Anche nel rione di Chiuso i volontari cittadini, attraverso il Comitato di quartiere, si sono mobilitati in queste settimane per la consegna a domicilio agli anziani.

“Durante il servizio – spiegano – più volte il richiedente ha espresso la volontà di fare un offerta per il Comitato, cosa che abbiamo sempre declinato dicendo che il nostro servizio si svolgeva per puro spirito caritativo e trovava soddisfazione esclusivamente nel farlo. Ieri, una signora che ha beneficiato più volte della consegna, ha voluto a tutti i costi donare 50 euro. A questo punto è nata l’idea di utilizzare questo denaro offerto per acquistare beni di prima necessità”.

Il punto di raccolto è presso la Conad di Chiuso dove è stato posizionato un carrello vicino alle casse con la scritta “Chi può metta, chi non può prenda”.

“Anche questa proposta non è nuova, l’abbiamo già vista da altre parti sottolineano dal Comitato – ma ci sembra un buon modo per offrire un altro servizio, rimettendo in circolo quello che è stato donato, conseguenza di un servizio gratuito. Sappiamo che è un piccolo gesto ma utile per innescare un giro virtuoso che dia forza e coraggio per superare il momento. Ognuno il suo… Insieme si può”.

Il Comitato ringrazia i gestori della Conad “che si sono dimostrati disponibili e saranno partecipi”.