A Germanedo 45 alloggi Aler saranno trasformati in residenze universitarie

A Lecco, in via dell’Eremo 26-28, saranno creati 198 posti letto a canone calmierato

In provincia di Lecco stanziati anche 46,82 milioni per migliorare qualità e comfort delle abitazione. Il dettaglio del piano Aler

LECCO – “La casa è un diritto fondamentale e Regione Lombardia continua a trasformare le risorse in risposte concrete per le famiglie e per i territori”, così il consigliere regionale Giacomo Zamperini commenta l’avvio del piano di riqualificazione energetica Repower di Aler Bergamo Lecco Sondrio.

Per la provincia di Lecco sono coinvolti 318 alloggi, distribuiti tra Lecco (117), Valmadrera (26), Oggiono (12), Civate (14), Malgrate (16), Galbiate (36) e Calolziocorte (97), con un investimento complessivo di 46,82 milioni di euro, destinati a migliorare la qualità e il comfort delle abitazioni, riducendo i consumi energetici e garantendo un risparmio concreto sulle bollette per gli inquilini.

A livello complessivo, il piano interessa 1.144 alloggi nelle tre province, con un investimento totale di 167,06 milioni di euro, di cui 96,04 milioni in provincia di Bergamo e 24,2 milioni in provincia di Sondrio, finanziati con fondi PNRR. Gli interventi riguardano edifici realizzati tra gli anni Settanta e Ottanta e comprendono isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di sistemi più efficienti e, dove possibile, integrazione di fonti rinnovabili.

“Questi interventi – spiega Zamperini – non sono solo numeri, ma una dimostrazione concreta dell’attenzione di Fratelli d’Italia verso le esigenze reali delle famiglie lombarde. Migliorare le abitazioni significa tutelare la dignità delle persone, aumentare sicurezza e comfort e abbattere i costi energetici, con un impatto positivo anche sul piano ambientale”.

Accanto alla riqualificazione energetica, il piano di Aler Bergamo Lecco Sondrio prevede anche un’importante azione sul diritto allo studio, attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il Piano di Valorizzazione consentirà infatti la realizzazione di 270 nuovi posti letto per studenti universitari, rispondendo a un fabbisogno abitativo in costante crescita. “Anche su Lecco – sottolinea Zamperini – diamo una risposta concreta a un’emergenza reale. Gli studenti sono una risorsa per il territorio e vanno messi nelle condizioni di studiare e vivere qui, senza essere penalizzati da affitti insostenibili o dalla mancanza di alloggi”.

Nel dettaglio, a Lecco saranno realizzati 196 posti letto, attraverso il recupero di 45 alloggi Aler nel quartiere Germanedo, in via dell’Eremo 26 e 28, in prossimità dell’ospedale cittadino. Un intervento che consente di recuperare immobili pubblici esistenti e trasformarli in residenze universitarie a canone calmierato, anche a vantaggio degli studenti del Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco.

“È un’operazione doppiamente virtuosa – conclude Zamperini – perché da un lato riqualifica patrimonio pubblico oggi inutilizzato e dall’altro rafforza l’attrattività universitaria di Lecco. Questo è il modello che sosteniamo: investimenti mirati, attenzione ai più fragili e politiche che generano valore reale per le comunità. Ringrazio l’Assessore Regionale alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco e il Presidente di Aler Bergamo Lecco Sondrio, Corrado Zambelli per l’attenzione concreta al nostro territorio”.

NEL DETTAGLIO IL PIANO DI VALORIZZAZIONE PER STUDENTATO

GLI ALLOGGI COINVOLTI DALLA RIQUALIFICAZIONE