A Germanedo i bambini delle elementari colorano la via con messaggi di speranza

I bambini hanno realizzato meravigliosi biglietti d’auguri per i passanti

La maestra Isabella Codega: “Un modo diverso per fare arrivare un pensiero a tutti”

LECCO – Questo Natale sarà molto diverso rispetto a quelli precedenti non solo per le famiglie, ma anche per le scuole. Le classiche feste non saranno consentite, quindi le insegnanti della scuola elementare “Nazario Sauro” di Germanedo hanno dovuto trovare una maniera creativa per sopperire a questa mancanza.

“Noi a Germanedo siamo sempre stati abituati a festeggiare il Natale insieme, organizzando una rappresentazione o dei canti. Quest’anno ovviamente non sarebbe stato possibile, avremmo rischiato di creare un gigantesco assembramento. Nonostante ciò volevamo comunque trovare un modo per far arrivare un pensiero a tutti” dichiara la maestra Isabella Codega.

La soluzione giusta l’ha proposta la maestra Annalisa Perri: creare dei biglietti da appendere fuori dalla scuola, in modo che potessero essere letti da tutti. “La maestra Annalisa ci ha suggerito questo spunto, mostrandoci un lavoro fatto da sua figlia. L’abbiamo trovato molto bello e abbiamo deciso di estenderlo a tutta la scuola. I bambini hanno scritto un messaggio, arricchendolo durante le ore di italiano e abbellendolo con la maestra d’arte. In sostanza abbiamo appeso una serie infinita di cartoline d’auguri che possono essere lette da tutti i passanti”.

Il gesto creato dalle maestre vuole sottolineare l’importanza di questa festa per tutti. “Per loro il Natale è magia e anche quest’anno hanno voluto condividerlo e ricordarlo a noi adulti. I messaggi sono semplici, ma molto attuali. La cosa bella è che, nonostante la consapevolezza che hanno di questo periodo difficile, i messaggi sono tutti pieni di speranza“ conclude la maestra.