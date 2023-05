A giugno torna a sfilare il Lecco Pride, con diversi eventi “collaterali”

Confermato anche per quest’anno il Lecco Pride, organizzato dall’associazione Renzo e Lucio

Oltre al corteo, quest’anno sono previste alcune iniziative nell’attesa dell’evento

LECCO – Il Lecco Pride 2023 è pronto a fare il suo ritorno sabato 10 giugno, con l’obiettivo di celebrare i colori e i valori della comunità LGBTQ+ lecchese. L’evento, promosso dall’associazione di Lecco “Renzo e Lucio LGBT+ diritti”, prevede un corteo colorato con carri musicali. Il ritrovo sarà dalle ore 15 nella via antistante il Politecnico in Via Ghislanzoni. La partenza alle 15:30. La parata terminerà in Piazza Garibaldi.

Sul palcoscenico, in Piazza Garibaldi, ci saranno interventi da parte degli organizzatori e degli ospiti, che condivideranno le loro esperienze personali. Immancabile anche quest’anno la musica dal vivo con due band locali. La giornata si concluderà con il party finale all’Orsa Maggiore dalle ore 22.

Il motto del Lecco Pride 2023 sarà “Identità, parità, libertà”, tre parole che gli organizzatori vogliono utilizzare per sottolineare il valore della libertà e della dignità delle donne in Iran.

Mauro Pirovano, presidente di Renzo e Lucio, sottolinea l’importanza dell’evento: “Torniamo in piazza per far sentire la nostra voce in un momento in cui assistiamo a un attacco ai nostri affetti e alle nostre relazioni da parte del Governo. Il Lecco Pride sarà una festa, ma anche uno spazio di protesta per coloro che non vedono riconosciuti i loro diritti umani.”

Quest’anno, il Lecco Pride sarà accompagnato da una serie di eventi che precedono la sfilata finale, con momenti di festa, riflessione e impegno civico. Tra gli appuntamenti in programma nel mese di maggio e durante i primi di giugno ci sono i seguenti: