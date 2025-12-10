A Labirinto Bonacina va in scena il ‘Natale di una volta’

Una serata dedicata a tradizioni natalizie ed esperienze di volontariato civile

Venerdì 12 dicembre alle 20.45

LECCO – Questo venerdì 12 dicembre alle 20.45, presso lo spazio di comunità Labirinto Bonacina di via Labirinto 5 a Lecco, è in programma un’iniziativa promossa nell’ambito del patto di collaborazione e cura sottoscritto dal Comune di Lecco con diverse associazioni del rione e realizzata in collaborazione con il gruppo Alpini Pizzo d’Erna di Bonacina.

Commenta così l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni: “Continuano le iniziative aperte alla cittadinanza che stanno animando Labirinto Bonacina dalla sua apertura. Ringrazio il gruppo Alpini Pizzo d’Erna, l’autrice Ornella Gnecchi e Giovanna Samà che hanno voluto proporre questo bell’incontro che tratta temi di assoluto rilievo come l’ecologia e il volontariato, a partire dal rione di Bonacina. La vivacità che stiamo registrando in questo spazio di comunità dimostra che c’è voglia di partecipazione e di prendersi cura della propria comunità. E questo è merito della bella collaborazione tra servizi del comune, cittadinanza attiva e realtà associative locali che ringrazio per il prezioso contributo che stanno portando al progetto”.

La serata è infatti dedicata al “Natale di una volta” e dunque ai ricordi, alle idee e ai racconti della tradizione, ma anche alle esperienze di volontariato civile che vi si intrecciano, e sarà condotta da Giovanna Samà, che dialogherà con la giornalista, scrittrice, appassionata di storia lecchese Ornella Gnecchi. Protagonista della serata sarà anche la fiaba a sfondo ecologico ambientata nel rione di Bonacina “La casa sui monti”.

Così il capogruppo degli Alpini Alessandro Briacca: “Questa serata è il frutto di una amicizia di lunga data con Ornella Gnecchi, iniziata in occasione degli interventi che il gruppo di Protezione civile degli Alpini, a cui ha partecipato anche il gruppo Alpini Pizzo d’Erna di Bonacina, allora guidato dal capogruppo Maurizo Briacca, ha svolto in occasione dell’alluvione del 1994 a Santo Stefano Belbo in Piemonte, e del terremoto a Verchiano nel 1996. In entrambe le occasioni Ornella ha partecipato alle operazioni di aiuto, creando un legame che è rimasto vivo e si è consolidato negli anni con il nostro gruppo”.

“Il mio legame con Bonacina – spiega Ornella Gnecchi -, in particolare con il gruppo Alpini Pizzo d’Erna e gli Amici della sagra è forte e dura da anni; insieme abbiamo condiviso molte esperienze di volontariato. Ringrazio la comunità di Bonacina, il Labirinto e il Comune di Lecco per aver sostenuto questa iniziativa”. Sottolinea invece Giovanna Samà: “Credo molto nel potere del fare insieme e delle fiabe, nelle quali spesso il protagonista supera le varie prove grazie alla collaborazione con altri soggetti perciò sono lieta che venerdì associazioni e persone di Bonacina si ritroveranno intorno ad una fiaba per donare un momento di tepore natalizio alla comunità e a tutti coloro che vorranno intervenire”.

Al termine della serata, a ingresso libero, il gruppo Alpini Pizzo D’Erna di Bonacina offrirà ai partecipanti un dolce scambio di auguri.

Mentre le attività di Labirinto Bonacina proseguono, con la Festa di Natale, la tombola e lo scambio di auguri dedicato ai frequentatori dello spazio di comunità, alle associazioni e ai residenti del rione in programma lunedì 15 dicembre alle 15 (prenotazioni chiamando Il Giglio al numero 348 5272116).