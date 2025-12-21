A Laorca ritorna la magia del Natale con il Presepe Vivente

Un evento sentito e partecipato da tutti gli abitanti del rione

LECCO – Nella serata del 20 dicembre il rione di Laorca ha acceso la magia del Natale con il tradizionale presepe vivente, animato dagli abitanti del quartiere. Un evento sentito e partecipato che ha richiamato numerose persone, giunte per ammirare una rappresentazione ricca di suggestione e significato.

Un’illuminante Maria e un ammirevole Arcangelo hanno guidato il percorso sacro, accompagnati da radianti figure, figuranti in costume e musicisti che, con le loro melodie, hanno saputo catturare l’attenzione e il cuore del pubblico presente. Ogni scena ha contribuito a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, capace di riportare grandi e piccoli al vero spirito del Natale.

Alla serata hanno preso parte anche le cariche comunali e i sacerdoti del territorio, che hanno voluto essere presenti per testimoniare la vicinanza delle istituzioni e della comunità ecclesiale. Nel corso dell’evento non è mancato un messaggio di pace e di auguri, rivolto a tutti i presenti, come invito alla solidarietà e alla condivisione.

Come da tradizione, la bontà di cuore del rione di Laorca ha saputo incantare la serata, confermando ancora una volta il valore della partecipazione, dell’impegno e del calore umano che rendono questo presepe vivente un appuntamento tanto atteso quanto apprezzato.

