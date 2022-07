Dal 7 al 20 Luglio si festaggia la Madonna del Carmine

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e si svolgono all’Oratorio di Laorca. Unica eccezione il concerto del Coro Grigna a Malavedo

LECCO – Torna l’attesissima “Terza de Löi” la tradizionale festa di Laorca con la quale si celebra la Madonna del Carmine.

Un appuntamento che per due anni è stato sospeso a causa della pandemia da Covid-19 e ora torna puntuale come da lunghissima tradizione nella terza settimana di Luglio, “Terza de Löi” in dialetto. Festa che sarà preceduta da tre serate con le quali si apriranno i festeggiamenti.

Primo appuntamento giovedì 7 luglio con il concerto del Coro Grigna nella chiesa di Malavedo; venerdì 8 ci sarà il concerto del corpo musicale “G. Brivio” di Rancio; mentre sabato 9 si ride con lo spettacolo dialettale delle Bontempone da titolo “E vissero per sempre felici e cornuti”.

La “Terza de Löi” entrerà nel vivo giovedì 14, alle 12.30 con pranzo e canti in compagnia iniziativa nell’ambito di “Estate insieme over 60″ in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco. Alle 19.30 cena insieme con cucina gastronomica e pizzeria a seguire Gioco a quiz Multimediale per tutte le età Il Cervellone.

Le serate di venerdì 15, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 si apriranno sempre con la cena insieme coratterizzata da cucina gastronomica e pizzeria. Venerdì ci sarà la serata musicale con il complesso “I Croccanti” e giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini.

Sabato serata danzante con l’orchestra “Masolini” e giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini.

Domenica “Terza de Löi” sarà la volta del Karaoke con Maurizio Bregaglio, mentre lunedì alle 20.30 Spettacolo Agility Dog ed estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali.

Calerà il sipario sull’edizione 2022 della festa di Laorca martedì con il torneo di Burraco con buffet e premi per i partecipanti (Per iscrizioni: Marisa 348 4430207 – Antonella 335 6648674).

Festa di Laorca che prevede ovviamente anche un programma religioso.

Lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15, alle 18.00, verrà celebrata la messa nella Chiesa del Cimitero; sabato 16 ci saranno le confessioni con i seguenti orari: ore 15.00-16.30 a Laorca, ore 16.30-17.15 a Malavedo. Sempre a Malavedo alle 17.30 Messa Vigiliare.

Domenica 17, alle 10.30 messa solenne a Laorca presieduta da Mons. Antonio Barone che festeggia il 65° anniversario di ordinazione sacerdotale. Alle 18 processione dalla Chiesa del Cimitero guidata da don Giacomo Ferraglio, che festeggia il 35° anniversario di ordinazione sacerdotale, con il simulacro della Madonna del Carmine, benedizione eucaristica.

Quindi lunedì 18, alle 18.00 Messa nella Chiesa del Cimitero per i defunti della Parrocchia, nel particolare ricordo di quelli dell’ultimo anno e dei sacerdoti defunti della Comunità Laorchese.