A Lecco arriva il Festival dell’Ambiente, tre giorni nelle piazze del centro

Dal 13 al 15 settembre, a Lecco protagonisti l’ambiente e la sostenibilità

“Di ambiente non solo di parla, tanto si fa e il nostro territorio è in prima linea”

LECCO – Stand espositivi, mostre, convegni, spettacoli, laboratori per bambini, degustazioni e giochi a squadre; tante iniziative, tre giorni e un unico messaggio; promuovere una visione ‘green’ degli stili di vita e di un’impresa a misura di ambiente.

E’ il Festival dell’Ambiente e della Sostenibilità che, dopo aver toccato altre città lombarde, quest’anno fa il suo esordio a Lecco (dal 13 al 15 settembre) grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Info SOS Sostenibile, testata giornalistica dedicata ai temi ambientali e ideatrice della manifestazione.

“La tutela dell’ambiente è uno degli argomenti più importanti dell’attualità, tutti ne parlano e anche noi abbiamo voluto realizzare questo evento affinché possa essere una cassa di risonanza, non solo per ribadire l’importanza di questi temi, ma anche per dimostrare che qualcosa si sta facendo – ha spiegato il vicesindaco Francesca Bonacina – il nostro territorio tanto ha fatto in questi anni, è importante dirlo e fare vederlo alla cittadinanza”.

Un evento organizzato in tempi rapidissimi, ha sottolineato Bonacina, “grazie ad una risposta corale di tutti gli interpellati, dalle associazioni ai singoli cittadini”.

“Il Festival – ha rimarcato Alessio Dossi, assessore comunale all’Ambiente – è la punta dell’iceberg di un processo continuativo che Lecco sta portando avanti, passo dopo passo. Il nostro Comune nel 2018 ha aderito al Patto dei sindaci per il clima e le energie, l’obiettivo è la riduzione del 40% delle emissioni di CO2, un risultato che non possiamo raggiungere senza ingaggiare la città in ogni suo aspetto. Il tema ambientale non si ferma infatti all’ecologia, ma intercetta ogni ambito della nostra vita”

Tanta la partecipazione del territorio

Una settantina di realtà hanno deciso di abbracciare questa manifestazione che si svolgerà nel cuore del capoluogo manzoniano, nelle tre piazze del centro storico.

“Se il festival avesse avuto luogo nel padiglione di un’area fiere sarebbero venuti solo gli addetti ai lavori. Noi vogliamo invece ispirare la gente comune, incontrandola nei suoi luoghi – ha spiegato Marco Rossi editore di InfoSos Sostenibile – I disastrosi incendi in Amazzonia e Siberia riguardano anche noi, siamo convinti che ognuno possa fare il proprio pezzetto. Goccia dopo goccia possiamo riempire un lago, come quello di Lecco, e speriamo anche un mare”.

Il festival ha una storia di quindici anni e in passato ha toccato i comuni di Bergamo, Brescia, Romano di Lombardia e Treviglio.

“Mai come altrove – ha aggiunto Diego Moratti, direttore responsabile della testata – il festival ha ottenuto così tanta partecipazione dal territorio, non solo per interesse generico ma di competenze sui temi ambientali. Ciò è stato di grande stimolo per noi”.

L’iniziativa è stata presentata giovedì mattina alla presenza anche del presidente Mario Romano Negri di Fondazione Comunitaria per il Lecchese, Roberto Magni della Camera di Commercio, e Alessandro Ghioni del consiglio di amministrazione di Silea.

Tra gli appuntamenti da segnarsi in calendario dell’evento lecchese, domenica mattina si svolgerà un“abbraccio al lago”, una lunga catena umana che si snoderà sul lungolago cittadino. Anche la Scigamatt, la celebre corsa che si svolgerà sabato 14 settembre, avrà una piccola ‘contaminazione’ dell’evento con ostacoli ispirati al tema dell’ecologia e della sostenibilità ambientale.

In piazza ci sarà anche lo stand di Lario Reti Holding che proporrà laboratori per bambini e ragazzi, approfondimenti legati al corretto utilizzo della risorsa idrica e la mostra itinerante #WaterReporter, risultato della challenge social lanciata lo scorso anno su Instagram e relativa all’acqua in Provincia di Lecco.

IL PROGRAMMA

Il festival prenderà il via venerdì 13 settembre al mattino, con l’apertura degli stand e il taglio del nastro con le autorità previsto alle 11.30 e seguito dal tour all’area espositiva, alle mostre e agli stand delle associazioni.

Alle ore 15.00, presso la Sala Confcommercio in Piazza Garibaldi, si terrà il convegno dal titolo “Te lo do io il cappotto! Riqualificazione energetica degli edifici a Lecco e nel territorio”, con la presentazione delle agevolazioni esistenti su scala nazionale e locale. Il Festival fa parte di un più ampio piano di lavoro che trova nella sottoscrizione del Patto dei Sindaci Europei per il Clima, da parte del Comune di Lecco, la cornice entro cui sviluppare occasioni di sensibilizzazione in materia di sostenibilità, ambiente, clima, risparmio energetico, innovazione green.

Ecco allora che nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, presso Palazzo delle Paure, verrà organizzato il convegno “Lecco: Distretto di economia Civile. Un processo di trasformazione trasversale per lo sviluppo sostenibile della città. Nella serata di venerdì ci si sposterà invece in Piazza Garibaldi, dove verrà proposto lo spettacolo “Danzare l’armonia del Creato” a cura del Gruppo Pastorale per la custodia del creato, in collaborazione con Arte Danza. Seguirà street food e proiezione all’aperto del film d’animazione per famiglie e bambini “Lorax il guardiano della foresta”, a ingresso libero per tutta la cittadinanza.

Il sabato mattina alle ore 10.00 si svolgerà presso Palazzo delle Paure il convegno “Turismo sostenibile: una sfida possibile?”, occasione di approfondimento sulle prospettive e potenzialità del cosiddetto turismo sostenibile. Sabato pomeriggio il Festival ospiterà la tradizionale Scigamatt, gara di corsa a ostacoli che partirà dalla Piazza Garibaldi.

Sempre in Piazza Garibaldi il fulcro della serata di sabato, con l’esibizione dei Manzella Quartet, gruppo musicale che utilizza strumenti ottenuti da materiale di scarto, a cui si alterneranno diverse manche a squadre dell’eco-quiz a tema ambientale.

Domenica 15 settembre, giornata conclusiva del festival, sarà dedicata ai tour del territorio: si potrà andare alla scoperta dei luoghi dei Promessi Sposi con il tour dedicato sul lago o provare la navigazione con le imbarcazioni tipiche lecchesi, le Lucie Manzoniane; si potrà salire al campanile di San Nicolò oppure dedicarsi alla pittura all’aria aperta sul lungolago. Ancora, in piazza Garibaldi troverà spazio il Mercato dei Produttori, dove degustare prodotti gastronomici locali e a filiera corta.

Nella domenica anche l’evento simbolico clou della manifestazione che si svolgerà al mattino con l’Abbraccio del Lago, volto a richiamare la necessaria e originale unione di lago e montagna, di terra e acqua, di presente e di futuro. L’evento si svolgerà sul lungolago tra Piazza Cermenati e la sede della Società Canottieri di Lecco, partner dell’iniziativa, insieme a volontari e atleti di gruppi e associazioni del territorio ma anche a tutti i cittadini che vorranno unirsi in questa “impresa” in un simbolico e scenografico abbraccio a pelo d’acqua.