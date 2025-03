A Lecco arriva il luna park, sarà allestito nel campo 5 del Bione

Sabato 5 aprile alle 15 l’inaugurazione, a seguire un’ora di giostre gratis

La nuova area consentirà una migliore organizzazione delle attrazioni

LECCO – Il tradizionale PasquaPark di Lecco torna anche quest’anno per regalare emozioni e divertimento a grandi e piccoli. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 5 aprile 2025 alle ore 15, con il classico taglio del nastro e un’animazione dedicata ai più piccoli, che potranno divertirsi con il truccabimbi. Inoltre, per celebrare l’apertura, tutti i visitatori potranno usufruire di un’ora di giostre gratuite dalle 15 alle 16.

Dopo il successo delle edizioni passate, il PasquaPark cambia location e si sposta nel Campo 5 dell’impianto sportivo (zona Bione). La nuova area consentirà una migliore organizzazione delle attrazioni, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per famiglie e ragazzi di ogni età. Tra le giostre presenti spicca la torre panoramica alta 40 metri, da cui sarà possibile ammirare una vista mozzafiato sulla città e sul lago.

“Siamo felici di tornare con il nostro luna park e di poter offrire nuove attrazioni e più spazio per il divertimento di tutti – spiega Carlo Contiero, portavoce del comitato organizzatore –. La presenza della torre panoramica e la nuova disposizione delle giostre garantiranno un’esperienza ancora più emozionante per i nostri visitatori. L’ora gratuita prevista il giorno dell’inaugurazione è un omaggio offerto dai gestori per ringraziare la cittadinanza e l’amministrazione comunale, che ha reso possibile la realizzazione della nuova area che oggi ospita il PasquaPark”.

Il PasquaPark di Lecco è aperto da sabato 5 aprile 2025 con i seguenti orari: nei feriali dalle ore 15 alle ore 19 e dalle ore 20 a mezzanotte, mentre nei festivi tutte le attrazioni del luna park sono aperte con orario continuato dalle ore 10.30 all’una (salvo maltempo).