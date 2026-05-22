A Lecco attivi tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata

In via Don Morazzone (Chiuso), in viale Don Ticozzi (centro di raccolta) e in corso Monte San Gabriele (LaorcaLab)

Nell’area esterna del centro di raccolta (viale Don Ticozzi) da oggi sono state attivate anche le nuove ecoisole per la raccolta differenziata

LECCO – Da oggi sono attivi a Lecco tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata: in via Don Morazzone (nel rione di Chiuso, accanto all’ecoisola per la raccolta dei piccoli Raee), nell’area esterna del centro di raccolta di viale Don Ticozzi, accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e in corso Monte San Gabriele presso LaorcaLab, accessibile solo negli orari di apertura della struttura (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17).

Le apparecchiature consentono il ritiro delle diverse tipologie di sacchi previste, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche. Tramite un pulsante presente sul touch screen dei dispositivi è possibile attivare la “modalità facilitata”, che propone un’interfaccia semplificata e consente l’apertura degli sportelli collocati in posizione agevolata per utenti con disabilità o limitazioni motorie. Per gli utenti con disabilità è inoltre disponibile il servizio di ritiro assistito tramite telecontrollo dedicato.

Nell’area esterna del centro di raccolta in viale Don Ticozzi, da oggi sono state attivate anche le nuove ecoisole per la raccolta differenziata, ugualmente accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove le utenze domestiche (cittadini) possono conferire carta, organico, plastica e lattine, vetro e rifiuto indifferenziato, con la possibilità di un accesso mensile per ciascuna frazione di rifiuto.