A Lecco il biglietto del bus si paga contactless, la novità sui mezzi Arriva Italia

I passeggeri potranno pagare la tratta direttamente a bordo con carta, smartphone e smartwatch

L’AD di Arriva Italia Angelo Costa: “Ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi e di miglioramento dell’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri”

LECCO – Da metà luglio è attivo sui mezzi Arriva Italia in servizio nell’area di Lecco il nuovo sistema di pagamento EMV (Europay, Mastercard, Visa e American Express), che consente ai passeggeri di viaggiare semplicemente utilizzando carte di pagamento contactless, smartphone o dispositivi wearable abilitati.

La novità è stata presentata questa mattina, giovedì, alla presenza del Vice Presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, del vice presidente dell’Agenzia per il Traposto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese Franco De Poi, dell’Amministratore Delegato di Arriva Italia Angelo Costa, dell’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Stefano Parolari e dell’Ing. Gabriele Canini.



“Grazie alla nuova tecnologia, viaggiare sarà ancora più semplice e immediato – ha spiegato quest’ultimo – basterà avvicinare la propria carta contactless o il dispositivo di pagamento al validatore a bordo, ripetendo lo stesso gesto alla discesa. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta in base alla tratta effettivamente percorsa e l’addebito avverrà in un’unica operazione a fine giornata, senza costi di transazione a carico del cliente”.

Come sottolineato, la stessa procedura deve essere ripetuta anche in caso di cambio autobus: su ogni mezzo è necessario effettuare una validazione alla salita e una alla discesa, così da consentire al sistema di ricostruire correttamente il viaggio. In assenza della validazione in uscita verrà applicata la tariffa massima prevista. “E’ importante che venga presentato lo stesso supporto di pagamento sia in entrata che in uscita – ha spiegato Canini – se si fa tap-in con la carta di credito fisica occorrerà fare tap-out con lo stesso supporto, questo perché il sistema potrebbe non riconoscere la stessa carta di credito digitale, ad esempio, e compiere errori”.

“Siamo consapevoli dell’importanza di sostenere lo sviluppo del TPL anche attraverso una innovazione tecnologica e digitale che consenta al cittadino, al turista, all’utente in genere di beneficiarne immediatamente. Arriva Italia ha prodotto uno sforzo importante in questo senso, offrendo da oggi a bordo dei propri bus un’esperienza completa di acquisto e pagamento del titolo di viaggio, che semplifica l’utilizzo del mezzo pubblico promuovendone l’utilizzo” dichiara Franco De Poi, Vice Presidente dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese

“L’introduzione del sistema EMV rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi e di miglioramento dell’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri” – dichiara Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia. “Mettere a disposizione modalità di pagamento semplici, rapide e sicure significa rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile e attrattivo, favorendo una mobilità sostenibile e al passo con le esigenze dei cittadini e dei visitatori del territorio lecchese”.

“Questa lodevole iniziativa rappresenta un passo concreto verso un trasporto pubblico sempre più moderno, accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini. Semplificare l’acquisto del titolo di viaggio significa rendere il servizio più attrattivo e fruibile, sia per i residenti sia per i numerosi visitatori che scelgono il nostro territorio. Innovazione digitale e mobilità sostenibile devono procedere insieme per favorire un sistema di trasporto pubblico efficiente, semplice da utilizzare e al passo con i tempi. Auspico che l’iniziativa sia da stimolo per tutti i soggetti che sul nostro territorio si occupano di trasporto pubblico e partecipano al Tavolo tecnico della mobilità fortemente voluto dalla Provincia di Lecco proprio per raggiungere questi obiettivi” dichiara Mattia Micheli, Vice Presidente della Provincia di Lecco.

L’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Stefano Parolari ha aggiunto: “Facilitare l’utilizzo del Trasporto Pubblico è un dovere, dal momento che nelle nostre città vivono categorie di persone che non hanno altre alternative per muoversi. Sono stati fatti tanti passi in avanti, nonostante i continui tagli a questo settore, spero che l’integrazione del servizio sia sempre più efficace, per i nostri cittadini e per i turisti che vengono sul territorio”.

Il sistema consente inoltre di pagare la corsa per più passeggeri (fino a 8) utilizzando un’unica carta di pagamento, effettuando all’inizio e alla fine del viaggio un numero di validazioni pari alle persone che viaggiano insieme. Questa iniziativa rientra tra le attività intraprese da Arriva Italia per migliorare l’esperienza di viaggio e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di mobilità del territorio: “Per l’estate 2026 – fa sapere Costa – l’Azienda, in coordinamento con l’Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, potenzia i collegamenti sulle linee della Valsassina e dell’Alto Lago, introducendo corse aggiuntive che garantiranno un servizio più frequente, comodo ed efficiente. L’ampliamento dell’offerta consentirà di agevolare gli spostamenti sia dei residenti sia dei numerosi turisti che, durante la stagione estiva, raggiungono le principali località dell’area, contribuendo a una mobilità più accessibile e sostenibile”.

I circuiti abilitati sono Visa, Mastercard, Maestro e American Express, oltre ai principali servizi di pagamento digitale come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Rimane comunque possibile acquistare i titoli di viaggio attraverso i consueti canali di vendita e tramite l’app Arriva MyPay.

Tutte le informazioni su: https://bergamo.arriva.it/