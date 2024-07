A Lecco il campo di volontariato degli studenti di Azione Cattolica

Una settimana “per imparare il gusto dello spendersi e del condividere”

Il campo si terrà dal 17 al 23 agosto, aperte le iscrizioni

LECCO – Le studentesse e gli studenti dell’Azione Cattolica della diocesi di Milano dedicheranno una settimana delle loro vacanze estive ad un’esperienza di volontariato a favore di alcune realtà sociali della città. E’ stato presentato questa mattina, martedì 16 luglio, il ‘Campo di volontariato’ dell’Acs (Azione Cattolica Studenti), rivolto agli adolescenti di 14 ai 19 anni, che si svolgerà dal 17 al 23 agosto. Base del campus sarà l’Oratorio San Giovanni Evangelista della Comunità Pastorale ‘Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza’ di Lecco Alta ma i giovani saranno impegnati in diverse attività sul territorio.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il segretario diocesano di Acs Pietro Galbiati, il capo commissione di Acs Sara Panzeri, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’asessore ai Giovani del Comune di Lecco Alessandra Durante e il parroco della Comunità Pastorale di Lecco Alta Don Claudio Maggioni.

“Il campo di volontariato dell’Azione cattolica studenti è un evento rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole superiori a cui proponiamo di vivere una settimana per imparare il gusto dello spendersi e del condividere: lavoreremo fianco a fianco, ci prenderemo cura degli spazi di vita comune e rifletteremo insieme sui temi proposti nei momenti di formazione durante la settimana” ha spiegato Galbiati. “Il fine ultimo del campo di volontariato è quello di far intuire agli adolescenti che gli atteggiamenti di cura e gratuità sono davvero alla portata di tutti e consentono di costruire qualcosa di bello insieme, anche e soprattutto al di fuori dei canonici contesti ecclesiali in cui di solito siamo inseriti come Azione Cattolica”.

Le ragazze e i ragazzi, oltre ai servizi necessari per il soggiorno in oratorio a Lecco, svolgeranno attività di volontariato per la pulizia e la piccola manutenzione del campanile di San Nicolò, collaboreranno con Legambiente nella cura degli spazi pubblici e presteranno servizio di volontariato presso alcune organizzazioni che si occupano di accoglienza e recupero di persone svantaggiate.

Il Comune di Lecco patrocinerà l’evento: “Siamo contenti che l’Acs abbia scelto la città e il territorio di Lecco per il suo campo estivo – ha commentato il sindaco Mauro Gattinoni – una scelta non solo per la bellezza del contesto naturale ma anche per la ricchezza delle realtà associative, parrocchiali e sociali. Per l’Acs unire l’esperienza pratica e comunitaria di una settimana di lavori con la dimensione spirituale e di pensiero rappresenta un metodo buono per prendersi carico di responsabilità civili e sociali. Vi diamo il nostro benvenuto e il nostro grazie”.

Anche l’assessore Durante ha rimarcato l’importanza del confronto e della condivisione tra i più giovani: “Con queste iniziative i ragazzi non solo si sentono parte della comunità in cui vivono ma ne diventano protagonisti. Dobbiamo fare sentire i nostri giovani utili, in maniera ovviamente dimensionata alla loro età”.

Don Claudio Maggioni ha aggiunto: “Sono felice che Lecco venga conosciuta anche sotto questo aspetto, il campo di volontariato di Azione Cattolica Studenti rappresenta un’occasione di inserimento nella comunità civile ed anche in quella ecclesiale. Il mio invito ai ragazzi è quello di chiedersi cosa vuol dire oggi farsi carico di una comunità cristiana”.

Le iscrizioni al campo di Lecco sono aperte fino al 4 agosto al seguente link. Maggiori info sul sito di Azione Cattolica Milano.