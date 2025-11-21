A Lecco la seconda edizione di JUMP! per favorire l’incontro tra giovani e imprese

Un’occasione per mettere in contatto giovani con aziende del territorio e servizi per l’orientamento al lavoro

Appuntamento a mercoledì 26 novembre

LECCO – La seconda edizione di JUMP! JUnior MarketPlace, evento organizzato dalla Provincia di Lecco e dall’ente capofila per l’orientamento ICS Lecco 1 “Falcone e Borsellino” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, si terrà mercoledì 26 novembre, dalle 8:30 alle 13, al Palataurus di Lecco, e sarà dedicata a favorire l’incontro tra le aziende del territorio e i giovani fino a 29 anni.

Oltre 35 aziende e operatori accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione saranno presenti all’evento con un proprio stand, dove potranno incontrare giovani disoccupati, persone in cerca di nuove opportunità lavorative e studenti del territorio.

Poiché si tratta di un’iniziativa che mette in contatto chi cerca e chi offre lavoro, è importante che i partecipanti portino con sé il proprio curriculum vitae.

Per sostenere i giovani nel mantenere la motivazione in un momento delicato come l’ingresso nel mondo del lavoro, i partecipanti prenderanno parte anche a un workshop con Giada Canino, atleta paralimpica impegnata nella sensibilizzazione contro il cyberbullismo, e Andrea Panizza, canottiere lecchese delle Fiamme Oro e medaglia d’oro ai Mondiali di canottaggio di Shanghai.

Nella seconda parte della mattinata, ai partecipanti verranno presentate in modo interattivo e coinvolgente le caratteristiche del mercato del lavoro lecchese e le principali prospettive occupazionali.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

LOCANDINA-EVENTO-JUMP