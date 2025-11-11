A Lecco la solidarietà diventa un gioco con Gli Amici di Pedro

L’associazione lancia il progetto “Scegli il Regalo”

Un modo semplice e diretto per portare un po’ di magia natalizia

LECCO – A Lecco c’è chi trasforma la generosità in sorrisi. Da anni, l’associazione Gli Amici di Pedro ODV raccoglie e ridistribuisce giocattoli, libri e materiali per l’infanzia, offrendo sostegno concreto a famiglie in difficoltà. Un impegno quotidiano che unisce solidarietà, riciclo e attenzione per l’ambiente, racchiuso nel motto “Dona, Ricicla, Aiuta”.

In occasione del Natale, l’associazione lancia il progetto “Scegli il Regalo”, rivolto ad associazioni e operatori che lavorano con bambini dalla prima infanzia ai 14 anni. L’iniziativa permette di accedere a un catalogo di giochi e libri, scegliendo un dono su misura per ogni bambino. Un modo semplice e diretto per portare un po’ di magia natalizia anche dove le difficoltà sono maggiori.

Con il lavoro instancabile dei volontari e la partecipazione della comunità, Gli Amici di Pedro ODV continuano a promuovere un modello di solidarietà circolare, in cui ogni gesto – anche il più piccolo – può fare la differenza (info@gliamicidipedro.it; www.gliamicidipedro.it).