A Lecco nasce “Le Stelle sul Soffitto”: il progetto solidale di racconti per Gaza

Un progetto editoriale che diventa gesto concreto di solidarietà: un calendario dell’avvento di storie

I fondi raccolti saranno destinati ad aiuti umanitari per i bambini di Gaza

LECCO – Illuminare il buio con la forza delle storie. É questo l’obiettivo di “Le Stelle sul Soffitto”, una nuova iniziativa letteraria e solidale che nasce a Lecco per unire scrittura, arte e impegno umanitario. La raccolta, ideata da un gruppo di autori, illustratori e cittadini, propone un percorso narrativo che intreccia amore, speranza e trasformazione.