A Lecco nasce “Le Stelle sul Soffitto”: il progetto solidale di racconti per Gaza

Un progetto editoriale che diventa gesto concreto di solidarietà: un calendario dell’avvento di storie
I fondi raccolti saranno destinati ad aiuti umanitari per i bambini di Gaza
LECCO – Illuminare il buio con la forza delle storie. É questo l’obiettivo di “Le Stelle sul Soffitto”, una nuova iniziativa letteraria e solidale che nasce a Lecco per unire scrittura, arte e impegno umanitario. La raccolta, ideata da un gruppo di autori, illustratori e cittadini, propone un percorso narrativo che intreccia amore, speranza e trasformazione.
Dal 1° al 24 dicembre 2025, come in vero e proprio calendario dell’Avvento digitale, sarà pubblicata una favola al giorno online, accessibile gratuitamente a tutti. A partire dalla primavera 2026, la raccolta prenderà anche forma cartacea, diventando un libro illustrato da collezione, con un importante valore artistico e simbolico: un oggetto d’arte che unisce creatività e solidarietà.
Dietro le pagine di “Le Stelle sul Soffitto” c’è però un progetto di luce che diventa azione. I proventi della versione illustrata saranno infatti destinati a sostegno dei bambini di Gaza, attraverso realtà umanitarie impegnate in attività di assistenza e ricostruzione.
“L’obiettivo è sensibilizzare attraverso la bellezza invece che attraverso l’orrore, unendo voci diverse in un coro di solidarietà creativa e trasformando il dolore in azione costruttiva e condivisa – commentano gli organizzatori -. Da questo progetto è nato anche “Costellazione”, un collettivo di autori, artisti e cittadini che, in un mondo che ci bombarda di immagini di dolore, ha scelto di rispondere con storie di speranza. Perché chi ne fa parte crede che l’arte abbia il potere di guarire, di unire e di trasformare”.
La presentazione ufficiale del progetto si terrà lunedì 10 novembre alle 18 presso l’Auditorium Officina Badoni di Lecco (corso Giacomo Matteotti 7).
Durante l’incontro saranno presentati gli autori, gli illustratori e le modalità di partecipazione al calendario digitale.