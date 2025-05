A Lecco sarà un’estate ricca di eventi: presentato il calendario

Da Erna al Lungolago estate all’insegna della cultura, della musica, ma anche cinema, sport e teatro

“Il nostro obiettivo è far innamorare chi arriva nella nostra città senza dimenticare nessuno”

LECCO – “Un calendario di eventi estivo ricco e variegato che coprirà tutto il periodo che va da giugno ad ottobre. L’obiettivo è far diventare Lecco un punto di riferimento sia per i cittadini sia per un turismo nazionale e internazionale che ha già cominciato ad arrivare nella nostra città”.

Così l’assessore alla cultura e vicesindaco Simona Piazza ha presentato questa mattina, lunedì, il programma degli eventi estivi pensato in condivisione con l’assessorato all’attrattività territoriale guidato da Giovanni Cattaneo.

“La volontà è quella di portare in città appuntamenti trasversali che vanno da rassegne culturali a festival di musica, cinema e teatro che si rivolgono a ogni età e tipo di pubblico – ha continuato Piazza -. Mi preme sottolineare la 10^ edizione del Lecco Jazz Festival che, in occasione della notte bianca del 27 luglio, terrà una delle sue serate. Torna anche Sound of Lecco di cui sveleremo il programma nei prossimi giorni, ma le proposte sono tante e coinvolgeranno anche musei e biblioteca. Sarà un’estate variegata che non dimentica nessuno, dai bambini agli Over 65″.

Il ringraziamento è andato ad Acinque Energia, sponsor degli appuntamenti estivi, alla Camera di Commercio che metterà a disposizione l’auditorium per i concerti in caso di maltempo e a tutto lo staff del settore cultura che quest’anno ha preparato anche un volantino cartaceo per poter raggiungere in maniera ancora più capillare la gente.

L’assessore Cattaneo, invece, si è soffermato sulle tre piattaforme in fase di rigenerazione (Erna, Piccola e Lungolago) e del ruolo degli eventi (pubblici e privati) nella loro valorizzazione: “Nel 1° week-end di luglio ci sarà ‘The Waves’ particolari spettacoli sul lago con il pubblico che accederà direttamente dall’acqua; il fine settimana successivo ci sarà lo ‘Scenario Music&Arts Festival’ alla Piccolo con il concerto di Edoardo Bennato; mentre il 30 agosto ai Piani d’Erna, in occasione dei 100 anni della Croce del Resegone, ci saranno proposte di attività outdoor e inclusività con un momento musicale. Contestualmente farà tappa in Erna il percorso Cuori Olimpici in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questi sono tre esempi di un un giusto mix che ci faccia aprire a una estate già carica di turisti. Il nostro obiettivo è far innamorare chi arriva nella nostra città”.

Confermate anche le corse serali della funivia dei Piani d’Erna (orari ancora da definire) e che si svolgeranno nei sabati di giugno, luglio e agosto.

Stefano Simonetti, presidente di Acinque Energia, ha sottolineato l’orgoglio di poter sostenere l’estate lecchese: “A noi fa molto piacere perché siamo una azienda del territorio, siamo felici di essere al fianco del Comune di Lecco per una estate che si preannuncia ricchissima”.

Come al solito non mancherà lo spettacolo pirotecnico legato alla Festa del Lago e della Montagna che quest’anno si svolgerà domenica 29 giugno.

PROGRAMMA EVENTI ESTIVI LECCO