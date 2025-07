A Lecco torna “Aggratis!”, il campo estivo di volontariato ACS dedicato ai giovani dai 14 ai 19 anni

Volontariato, autogestione e momenti di riflessione per riscoprire il vero significato del servizio e il valore della comunità

Dal 18 al 24 agosto

LECCO – L’Azione Cattolica Studenti della diocesi di Milano propone ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 19 anni un’esperienza formativa e coinvolgente: il campo di volontariato “Aggratis! Mi sporco le mani per te”, in programma a Lecco dal 18 al 24 agosto, presso l’oratorio di San Giovanni.

Un’iniziativa pensata per studenti e studentesse, da chi ha appena concluso la terza media a chi ha terminato la quinta superiore, con l’obiettivo di riscoprire il valore del lavoro gratuito, dell’essenzialità e della vita comunitaria. Non si tratta solo di “fare qualcosa”, ma di mettersi concretamente al servizio del territorio, affiancando le associazioni locali in attività utili e contribuendo alla raccolta fondi per i loro progetti.

Nel corso della settimana, i partecipanti si alterneranno in diversi gruppi, dedicandosi ad attività di manutenzione, pulizia, tinteggiatura e cura del verde. Inoltre, offriranno supporto ai servizi dell’oratorio ospitante e collaboreranno con alcune realtà sociali attive sul territorio.

“Il tutto si svolgerà in un clima di autogestione: si dormirà su materassini, si cucinerà insieme e ci si prenderà cura della pulizia degli spazi comuni – proseguono gli organizzatori dell’iniziativa – Non mancheranno però momenti di riflessione, silenzio personale e condivisione, ispirati alla figura di Pier Giorgio Frassati, giovane di Azione Cattolica che sarà canonizzato il prossimo 7 settembre a Roma”.

L’esperienza fa parte del progetto estivo promosso da ACS, che anche quest’anno offre una doppia opportunità: oltre al campo di Lecco, è in programma un secondo appuntamento a Giussano (MB), dal 25 al 31 agosto, a completamento del percorso avviato a inizio estate con “Il viaggio ai confini” in Friuli Venezia Giulia.

Per iscrizioni e maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito dell’Azione Cattolica Ambrosiana all’indirizzo www.azionecattolicamilano.it/events/campo-di-volontariato-acs-lecco-18-24-agosto-2025/ oppure scrivere a acs@azionecattolicamilano.it