A Lecco torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Un gesto di solidarietà e speranza

Appuntamento a sabato 15 novembre

LECCO – Torna a Lecco l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS e sostenuta dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che si terrà sabato 15 novembre.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, permette di acquistare alimenti non deperibili da destinare alle persone in difficoltà. In un contesto di crescente bisogno, la Colletta Alimentare rappresenta un gesto concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio.

Un gesto di solidarietà, ma anche e soprattutto di speranza, come ricordato da Papa Leone XIV nel messaggio per la IX Giornata Mondiale dei Poveri: “Il povero può diventare testimone di una speranza forte e affidabile, proprio perché vissuta in una condizione di vita precaria. […] La sua speranza può trovare fondamento solo altrove. Di fronte al susseguirsi di nuove ondate di impoverimento, c’è il rischio di abituarsi e rassegnarsi. Incontriamo persone povere o impoverite ogni giorno e talvolta può capitare che siamo noi stessi a sperimentare la mancanza, a perdere ciò che un tempo ci sembrava sicuro […] La povertà ha cause strutturali che devono essere affrontate e rimosse. Nel frattempo, tutti siamo chiamati a creare nuovi segni di speranza che testimoniano la carità cristiana […] Aiutare il povero è infatti prima questione di giustizia, e poi di carità”.

In quasi 12 mila supermercati distribuiti su tutto il territorio nazionale, più di 155 mila volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti a donare prodotti a lunga conservazione, tra cui olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.

A Lecco e nella zona nord della provincia sono coinvolti 41 punti della grande distribuzione, con centinaia di volontari impegnati sia nella raccolta sia nello smistamento dei generi alimentari. Lo scorso anno, in quest’area, i lecchesi hanno donato oltre 42 tonnellate di prodotti, che nel giro di poche settimane sono stati consegnati alle organizzazioni convenzionate e distribuiti a migliaia di persone bisognose.

Gli enti lecchesi convenzionati sono: Il Villaggio di Ballabio; il Centro Orientamento Educativo (COE) di Barzio; il Monastero S. Maria Monte Carmelo di Barzio; Caritas Bosisio Parini; la Comunità Il Gabbiano di Calolziocorte; l’Opera Don Guanella e l’Opera San Martino di Lecco; la Cooperativa Il Sentiero – Casa La Vita di Lecco; Caritas Pescarenico di Lecco; Eulogia di Lecco; la Chiesa Cristiana Evangelica di Lecco; la Caritas parrocchiale di Lierna; la Cooperativa Accoglienza e Lavoro di Molteno; e la Fondazione Somaschi di Vercurago.

A livello nazionale, sono oltre 7.600 le organizzazioni territoriali convenzionate con Banco Alimentare, mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto, unità di strada, e altri servizi, che ogni anno accolgono più di 1.755.000 persone in difficoltà.

Dal 15 novembre al 1° dicembre sarà inoltre possibile contribuire alla raccolta anche online, tramite alcune piattaforme dedicate. Per informazioni sulle modalità di donazione e sui punti vendita aderenti, è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it.

La Colletta Alimentare, iniziativa con cui la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025, indetta da Papa Leone XIV, è patrocinata e sostenuta dal Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multi distretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.