A Lecco torna la grande festa dei mattoncini LEGO: due giorni tra spettacolari costruzioni, giochi e laboratori

L’appuntamento organizzato da ItLUG torna al Polo Territoriale del Politecnico di Milano con esposizioni, laboratori e attività per tutta la famiglia

L’1 e 2 agosto oltre 170 espositori animeranno gli spazi del Politecnico con più di 4.000 metri quadrati dedicati al mondo LEGO. In programma anche concorsi per bambini, tornei di robotica e attività pensate per grandi e piccoli

LECCO – Tutto pronto per una nuova edizione dell’evento che ogni estate richiama a Lecco migliaia di appassionati dei celebri mattoncini LEGO. L’1 e 2 agosto ItLUG (Italian LEGO Users Group), con il patrocinio del Comune di Lecco e la collaborazione del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e UniverLecco, riporterà negli spazi di via Previati una delle manifestazioni più attese dagli amanti delle costruzioni.

L’esposizione si svilupperà su oltre 4.000 metri quadrati, dove i visitatori potranno ammirare creazioni originali e riproduzioni realizzate da costruttori provenienti da tutta Italia. Sono infatti 176 gli espositori già accreditati, pronti a presentare opere dedicate ai temi più diversi: dai mezzi tecnici ai robot, passando per castelli medievali, treni, grandi città, paesaggi innevati, collezioni e tante altre ambientazioni costruite con migliaia di mattoncini.

Come da tradizione, la manifestazione non sarà soltanto un’esposizione, ma offrirà un ricco programma di attività rivolte a tutta la famiglia. I più piccoli potranno partecipare al concorso CreActive, riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni, mettendo alla prova fantasia e creatività con le proprie costruzioni. Non mancheranno il Pick’N’Build, dove costruire liberamente con migliaia di pezzi LEGO, e un’area interamente dedicata ai più piccoli con i mattoncini DUPLO.

La giornata di domenica sarà arricchita dai sempre spettacolari tornei di sumo robotico e robot segui-linea, appuntamenti che uniscono creatività, programmazione e tecnologia, attirando ogni anno curiosi e appassionati.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura anche LEGO Serious Play, un laboratorio esperienziale dedicato a genitori e figli, che attraverso il gioco e la costruzione favorisce la comunicazione e la collaborazione all’interno della famiglia. L’attività è a numero chiuso e richiede l’iscrizione preventiva.

Spazio anche al mondo della scuola con la presentazione del progetto “La prospettiva”, curato dall’IIS Vanoni di Vimercate, che mostrerà come i mattoncini LEGO possano diventare uno strumento educativo e didattico.

L’evento si conferma così un appuntamento capace di unire divertimento, creatività e innovazione, coinvolgendo bambini, famiglie, collezionisti e semplici curiosi in un fine settimana all’insegna della fantasia. Un’occasione per lasciarsi sorprendere da costruzioni spettacolari e scoprire tutte le potenzialità di uno dei giochi più iconici di sempre.