A Lecco tornano i “Caffè aperti”: incontri e laboratori per persone con cerebrolesioni

Riparte il progetto “TRA ME e TE: intessere storie e relazioni dopo una cerebrolesione acquisita”

Partecipazione gratuita all’Offi Coffee di Officina Badoni

LECCO – Dopo il successo della scorsa edizione, torna l’iniziativa “Caffè aperti”, un ciclo di incontri dedicato a persone con cerebrolesioni acquisite (GCA), ai loro familiari e a tutti coloro che desiderano condividere esperienze, emozioni e quotidianità in uno spazio accogliente e informale.

Gli appuntamenti si terranno presso l’Offi Coffee di Officina Badoni, nell’ambito del progetto “TRA-ME e TE: intessere storie e relazioni dopo una cerebrolesione acquisita”, promosso dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia in collaborazione con Consorzio Consolida e finanziato da Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso il Bando Ordinario Multisettore 2024/2.

Il primo incontro è fissato per lunedì 20 ottobre alle 10.30: un momento aperto alla cittadinanza per ripercorrere il cammino svolto finora e presentare le nuove attività in programma. Dal 27 ottobre, i “Caffè Aperti” proseguiranno ogni lunedì dalle 10.00 alle 11.30, sempre presso l’Offi Coffee.

Durante l’incontro verrà presentato anche “Il tempo di una parola”, un laboratorio di scrittura creativa dedicato ai caregiver familiari di persone con disabilità acquisite. Quattro incontri, 3 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre, dalle 10.00 alle 11.39, presso la Libreria Mascari5 di Lecco. I partecipanti, guidati da Antonella Cuppari e Anna Di Nardo (Consorzio Consolida), potranno riscoprire, attraverso la scrittura, uno spazio protetto di ascolto, riflessione e condivisione. Le iscrizioni sono aperte online: forms.gle/bhwLQt7GnSHvrg1o9

Dal 20 ottobre al 2 novembre, gli spazi dell’Offi Coffee ospiteranno inoltre una mostra di opere artistiche e letterarie realizzate nei laboratori di arteterapia e narrazione della prima annualità del progetto “TRA-ME e TE”.

Tutte le attività sono libere e gratuite.

Per informazioni aggiuntive: progettoTRAMEete@cooplvq.org