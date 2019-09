A Lecco un “Portofranco” per aiutare i ragazzi nello studio

L’associazione di insegnanti ritorna al lavoro

Dopo le positive esperienze degli anni passati riapre “Portofranco”

LECCO – Portofranco riparte anche quest’anno forte delle positive esperienze degli anni precedenti.

Portofranco è un’associazione di insegnanti che desiderano accompagnare i ragazzi nella ricerca di un senso al loro dovere scolastico, è un luogo dove gli studenti delle scuole medie superiori ricevono gratuitamente un aiuto nello studio delle materie scolastiche. Lo studio è individuale ed è guidato da un docente della disciplina richiesta. Quest’anno vede anche la possibilità per i ragazzi di poter restare in sede per uno studio autonomo con la supervisione di un adulto.

Portofranco è aperto ogni settimana, il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Le iscrizioni si ricevono: lunedì 23, giovedì 26 e venerdì 27 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la sede in Via Col di Lana, 4 a Lecco (suonare “Compagnia delle Opere” al 1º piano). Per i ragazzi minorenni necessita la presenza di un genitore.

Per informazioni e-mail portofranco.lc@libero.it; segreteria 3348090485; Costanza 3358035883 ; Mariemma 3291779875; Lucia 3395303013.