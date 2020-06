A luglio arrivano gli aperitivi ambientali dell’Informagiovani

Quattro appuntamenti online per riflettere dell’ambiente

L’iniziativa è aperta a tutti i giovani dai 15 ai 34 anni

LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco, in collaborazione con l’associazione Legambiente Lecco Onlus, propone per il mese di luglio, quattro appuntamenti online sulla tematica ambientale. L’iniziativa è aperta a tutti i giovani dai 15 ai 34 anni e si articola all’interno del progetto “Luoghi e percorsi per essere giovani” promosso in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

Il questionario di indagine conoscitiva che Informagiovani Lecco ha somministrato alla popolazione giovanile del territorio lecchese lo scorso aprile, ha permesso di creare incontri focalizzati sugli interessi e sulle curiosità dei ragazzi che hanno risposto alla chiamata.

Gli incontri sono previsti per i primi quattro mercoledì del mese di luglio dalle 18 alle 19:30:

1° luglio “Abitare la casa comune… alle radici del pensiero ecologico” con Laura Todde;

8 luglio “Vita, morte e miracoli di un rifiuto lecchese” con Alessandro Ghioni;

15 luglio “Cambiamenti climatici e migrazioni” con Michele Canali;

22 luglio “Un altro mondo è possibile? Storie di economia circolare” con Lucio Lorenzi e Miriam Vitali.

Per partecipare agli incontri occorre registrarsi a questo collegamento, mentre per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0341 493790 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica informagiovani@comune.lecco.it.