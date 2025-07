A luglio torna “Shopping di sera”, negozi aperti per cinque giovedì

Si inizia domani, 3 luglio. Il centro Lecco ospiterà anche la prima giornata del Lecco Film Fest

Riva (Confcommecio): “Abbiamo anche puntato a eventi e proposte da “affiancare” all’apertura dei negozi”

LECCO – Prenderà il via giovedì 3 luglio la ventiquattresima edizione di Shopping di Sera Lecco. Cinque occasioni di negozi aperti in orario serale nel mese di luglio promosse come sempre da Confcommercio Lecco. Cinque giovedì in cui turisti e residenti avranno l’opportunità di fare acquisti passeggiando tra le vie cittadine dopo cena e… sotto le stelle.

“Crediamo che anche quest’anno residenti e visitatori apprezzeranno l’apertura coordinata dei negozi di Lecco in orario serale – evidenzia Oscar Riva, presidente di Federmoda Lecco e protagonista in prima persona dell’iniziativa – Il clima dei saldi e la voglia di estate fanno ben sperare: siamo fiduciosi per questa edizione 2025 di Shopping di Sera. Sono convinto che concentrare le forze a luglio sia la strada giusta. Abbiamo anche puntato a eventi e proposte da “affiancare” all’apertura dei negozi: avremo spettacoli di magia e giocoleria e spettacoli itineranti di danza”.

Intanto il 3 luglio, giovedì inaugurale di questa edizione di Shopping di Sera, il centro Lecco ospiterà la prima giornata del Lecco Film Fest. In piazza XX Settembre sono previsti due appuntamenti del format “Cinematografo incontra”: alle ore 18 l’attrice Ottavia Piccolo dialogherà con Gian Luca Pisacane (Rivista del Cinematografo), critico anche del cineforum di Confcommercio Lecco “Ma che film la vita!”; alle ore 19 Federica Luna Vincenti, attrice e produttrice cinematografica, verrà intervistata da Federico Pontiggia (Rivista del Cinematografo). Alle ore 21 in piazza Garibaldi sarà proiettato il film “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini, con introduzione del regista e contributo di Gianluca Arnone (Rivista del Cinematografo): ingresso libero.

Shopping di Sera Lecco proseguirà poi per tutto il mese di luglio: dopo giovedì 3 il programma prevede infatti aperture coordinate anche il 10, 17, 24 e 31 luglio. A sostegno dell’iniziativa sono attive anche le pagine Facebook e Instagram dedicate a Shopping di Sera Lecco 2025.