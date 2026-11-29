Aperture straordinarie a Villa Ghislanzoni, Ponchielli e Gomes con eventi animati dagli studenti

La squadra lecchese porterà il progetto a Napoli per EPALE Edu Hack 2026

LECCO – Riscoprire i quartieri attraverso i loro luoghi simbolici, le storie che custodiscono e le persone che oggi li abitano. È questa la sfida di “E-venti di periferIA“, il progetto educativo e culturale promosso dal CPIA di Lecco “Fabrizio De André“, che prenderà avvio da Maggianico con l’ambizione di diventare un modello replicabile anche in altre periferie urbane e in diverse province.

L’iniziativa nasce nell’ambito di EPALE Edu Hack 2026, il programma nazionale promosso dall’Unità Nazionale EPALE Italia / INDIRE sul tema “AnimIAmo il Territorio! Sport, arte e benessere per la scuola degli adulti”.

A rappresentare il territorio lecchese è la squadra Breva e Tivan, che riunisce le docenti Anna Laini e Sara Romano, un gruppo di studentesse e studenti adulti del CPIA e Pier Cesare Notaro, direttore editoriale di Il Presente, il giornale gratuito online dell’associazione Les Cultures dedicato all’informazione in italiano semplificato.

Il progetto ribalta la prospettiva tradizionale: gli studenti del CPIA non sono semplici destinatari di percorsi formativi, ma diventano ricercatori e narratori della città. Uscendo dalle aule, mappano il patrimonio locale e raccolgono storie e memorie legate ai luoghi storici del quartiere.

Il cuore concreto dell’iniziativa sarà l’apertura straordinaria di tre dimore storiche di Maggianico – Villa Ghislanzoni, Villa Ponchielli e Villa Gomes – unite in un unico itinerario culturale aperto a tutta la cittadinanza. All’interno di queste dimore prenderà vita un evento diffuso animato dagli studenti, articolato attraverso proposte dedicate ad arte, sport e benessere.

“Abbiamo voluto mettere al centro queste tre ville storiche perché rappresentano un patrimonio prezioso, ma spesso percepito come chiuso o distante dalla vita quotidiana del rione”, spiega Anna Laini. “Riaprirle e collegarle in un unico percorso significa offrire ai nostri studenti una chiave per entrare in relazione profonda con la storia della città in cui vivono, restituendo al tempo stesso questi luoghi all’intera collettività”.

Durante l’evento, gli spazi delle tre ville saranno attraversati da una performance teatrale, una mostra fotografica, installazioni multimediali e iniziative legate allo sport e al benessere, pensate per avvicinare residenti e visitatori a questi luoghi.

“L’arte ha la forza silenziosa di cucire ciò che sembra distante: dove le parole ancora esitano, un’immagine, un gesto o una voce sanno aprire varchi inattesi, trasformando la memoria di pietra di questi luoghi in un orizzonte comune in cui tutti possono riconoscersi”, osserva Sara Romano.

A questo percorso dal vivo si affianca il lavoro di narrazione e innovazione digitale. In questo processo, l’intelligenza artificiale si configura non solo come un semplice strumento tecnologico, ma come una vera risorsa strategica e generativa per progettare contenuti inclusivi e rendere la cultura accessibile a tutti.

I racconti e gli approfondimenti raccolti confluiranno infatti in una serie di articoli pubblicati su Il Presente. Mentre i cittadini potranno accedere direttamente alla pagina digitale dell’evento sia inquadrando i QR code posizionati vicino alle ville sia tramite un link dedicato sulla pagina del giornale riservata alle periferie.

“La cittadinanza si costruisce anche attraverso il diritto di conoscere, informarsi e prendere la parola. Riconoscere alle persone migranti la possibilità di produrre informazione significa riconoscere loro un ruolo nella società, una concreta capacità di intervento e di cambiamento”, sottolinea Pier Cesare Notaro.

“Troppo spesso l’immigrazione viene raccontata attraverso un’emergenza alimentata ad arte e confini imposti. Noi partiamo da un’altra idea – continua Notaro – le persone migranti non sono ospiti da tollerare, ma parte della comunità, con il diritto e il dovere di partecipare e di contribuire al bene comune. Una città inclusiva non cancella le differenze. Anzi, le riconosce come una risorsa culturale e sociale”.

La prospettiva è quella di guardare alle periferie non come spazi marginali, ma come laboratori vivi di innovazione sociale e convivenza solidale, dove chi vive il quartiere da sempre e chi è arrivato a Lecco da altri Paesi collaborano per custodire e rinnovare la memoria locale.

Il progetto sarà presentato alla giuria nazionale a Napoli, dal 30 novembre al 2 dicembre, ma la sua scommessa più importante si giocherà proprio a partire da Lecco: dimostrare che la scuola degli adulti può trasformarsi in un motore culturale capace di unire storie locali e nuove cittadinanze.