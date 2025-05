A ottobre gli Alpini di Lecco in pellegrinaggio a Roma

L’iniziativa è aperta a tutti i soci e ai loro famigliari

“Due giorni di profonda valenza spirituale e insieme di amicizia alpina”

LECCO – In occasione dell’Anno Santo 2025 e raccogliendo l’invito dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, gli alpini della Sezione Ana di Lecco organizzano per il prossimo autunno un pellegrinaggio a Roma, tra San Pietro e Santa Maria Maggiore, aperto a tutti i soci e ai loro famigliari. Come ricorda il presidente delle penne nere lecchesi Emiliano Invernizzi, monsignor Delpini lo scorso 1° settembre al Pian delle Betulle – in occasione del 65° di fondazione della Chiesetta del Morbegno dedicata alla Madonna degli alpini – chiese che il voto dei “veci” del fronte greco-albanese e russo fosse perpetuato anche compiendo un pellegrinaggio in un altro santuario mariano.

“Di qui la decisione del Consiglio Direttivo Sezionale di aderire alla sollecitazione dell’arcivescovo e di cogliere pure l’opportunità di partecipare al Giubileo 2025, proponendo una due giorni di profonda valenza spirituale e insieme di amicizia alpina. Una proposta che tiene conto anche dello storico ed entusiasmante precedente del 2014, quando gli alpini di Lecco furono accolti in udienza da Papa Francesco che li salutò calorosamente e volle calzare il cappello con la penna di uno dei nostri soci, a conferma dell’affetto e dell’attenzione del Pontefice verso la nostra associazione e la sua storia”.

Il pellegrinaggio 2025 si svolgerà nelle giornate dell’11 e 12 ottobre: il programma prevede la partenza in autobus nella mattina di venerdì 11 con pranzo al sacco e arrivo a Roma in giornata. Nel pomeriggio percorso giubilare da piazza Pia alla Basilica di San Pietro con passaggio della Porta Santa e quindi visita alla basilica. Sabato 11 Santa Messa riservata ai pellegrini lecchesi presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Papa Francesco ha voluto essere sepolto. Anche qui è prevista la visita guidata alla basilica. Il pomeriggio rientro a Lecco. La quota individuale di partecipazione è fissata in 280 euro e prevede viaggio, pernottamento e trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo, le viste guidate alle due basiliche. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai capigruppo. Ogni socio potrà essere accompagnato anche da un’altra persona. Le iscrizioni vanno effettuate al più presto.

QUI LA LOCANDINA