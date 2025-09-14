A Rancio Messa e festa per salutare Don Claudio e Don Giuseppe

La comunità parrocchiale si è riunita a Rancio basso per un momento di saluti e ringraziamenti ai due sacerdoti

Il 28 settembre l’insediamento ufficiale del nuovo parroco, Don Giuseppe Salvioni

LECCO – La comunità parrocchiale di Lecco Alta (che unisce San Giovanni, Rancio e Laorca) si è riunita questa mattina alle ore 10.30 per la Santa Messa di saluto al parroco uscente don Claudio Maggioni, fino a oggi Responsabile della Comunità Pastorale, e a don Giuseppe Pellegrino, vicario parrocchiale di Rancio e responsabile della pastorale giovanile.

Don Claudio Maggioni è stato designato come nuovo Responsabile della Comunità Pastorale Visitazione di Maria Vergine a Cormano, nel decanato di Bresso, un incarico che segna una nuova tappa del suo cammino pastorale. Al suo posto arriva Don Giuseppe Salvioni che sarà ufficialmente accolto il prossimo 28 settembre alle ore 18 alla presenza del Vicario Episcopale Mons. Gianni Cesena (leggi qui).

La celebrazione è stata un momento intenso e partecipato, arricchito dalla presenza di numerosi fedeli e dalla partecipazione del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. Ad accompagnare la cerimonia hanno contribuito le note musicali delle bande Verdi e Brivio, insieme ai Firlinfeu, che hanno reso l’atmosfera ancora più solenne e festosa.

Al termine della Messa, la comunità ha proseguito i festeggiamenti con un aperitivo conviviale presso l’Oratorio di San Giovanni (salottone) in via don Antonio Invernizzi 4, occasione per rinnovare il ringraziamento e condividere un momento di fraternità.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Giancarlo Airoldi