“A scuola in bici”. A Lecco nasce il progetto educativo per le classi prime della secondaria

Un progetto per educare alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla cittadinanza responsabile

“E’ fondamentale che i giovani imparino a conoscere sia le potenzialità della bicicletta sia quelle del proprio corpo in relazione ad essa”

LECCO – Presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco è stata presentata la nuova proposta didattica “A scuola in bici. La bici a scuola”, promossa dall’Ufficio Scolastico Territoriale – Area Sport, in collaborazione con il prof. Tommaso Mattioli e l’associazione Fiab – LeccoCiclabile, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Lecco.

L’incontro, rivolto ai docenti di educazione fisica della provincia, ha visto la partecipazione di una ventina di insegnanti, molti dei quali arrivati in sella alla propria bicicletta.

Il progetto, ideato dal prof. Giacomo Cominotti in collaborazione con Fiab-LeccoCiclabile, prevede moduli da 10 ore rivolti alle classi prime della scuola secondaria di I grado che decideranno di aderire.

Come ha sottolineato il presidente di Fiab, Giovanni Ponziani, l’iniziativa non ha scopi agonistici, ma educativi: formare cittadini consapevoli e responsabili, attenti alle tematiche ambientali e preparati a muoversi in sicurezza nello spazio pubblico.

“Il fulcro del progetto è valorizzare le potenzialità motorie, scientifiche e civiche di ragazze e ragazzi, aiutandoli a sviluppare autonomia e un forte senso di appartenenza alla comunità. Muoversi in bicicletta sulle strade richiede infatti preparazione fisica, conoscenza delle regole e consapevolezza dei rischi – spiega il prof. Cominotti – è fondamentale che i giovani imparino a conoscere sia le potenzialità della bicicletta sia quelle del proprio corpo in relazione ad essa”.

Durante la presentazione, i docenti hanno sperimentato esercizi di equilibrio, coordinazione, rapidità e controllo dello spazio visivo, con l’obiettivo di poter proporre queste attività agli studenti in futuro.

Come ha ricordato P. Schiesaro, la lunga esperienza di volontariato di Fiab nelle scuole dimostra che la bicicletta, quando “entra a scuola”, crea immediatamente un clima gioioso e inclusivo, favorendo l’apprendimento e la socializzazione senza alcun spirito di competizione.

Il Comune di Lecco, da anni e in modo pressoché unico in Italia, integra le attività di Fiab – LeccoCiclabile nel Piano per il Diritto allo Studio, riconoscendone così il valore educativo e sociale.