A settembre il nuovo taglio del verde a bordo strada

La seconda tranche di interventi di diserbo meccanico nei rioni
LECCO – Riparte a settembre la seconda tranche di interventi 2025 di diserbo meccanico dei bordi stradali e dei marciapiedi, che riguarderanno tutti i rioni della città.
Il programma prevede interventi nel rione di Chiuso lunedì 8 settembre, a Maggianico martedì 9, a Pescarenico mercoledì 10, in centro giovedì 11, a Santo Stefano venerdì 12, a Castello sabato 13, in zona Caleotto lunedì 15, a Belledo martedì 16, a Germanedo mercoledì 17, ad Acquate giovedì 18, nei quartieri di Bonacina e Olate venerdì 19, a San Giovanni sabato 20, a Laorca lunedì 22 e, infine, a Rancio martedì 23 settembre.
Gli operatori della ditta Colombo Giardini Srl, che effettueranno gli interventi di sfalcio, effettueranno la pulizia delle strade post taglio in giornata. Per maggiori informazioni o per segnalazioni è possibile scrivere a manutenzione@comune.lecco.it.
Dal comune fanno sapere che “il cronoprogramma potrà subire variazioni in corso d’opera per eventuali condizioni metereologiche avverse”.