A settembre si riparte: Living Land cerca giovani per le attività educative pomeridiane

Candidature aperte fino al 21 settembre

LECCO – Settembre è il momento in cui si riparte, si fanno nuovi progetti e si scelgono le attività con cui accompagnare i mesi che verranno. Per i giovani tra i 18 e i 23 anni che stanno cercando un’esperienza in cui mettersi in gioco, Living Land propone una nuova opportunità con il bando “Giovani Competenti – Attività educative pomeridiane”, promosso dai Comuni degli Ambiti Territoriali di Lecco, Bellano, Merate, in collaborazione con i progetti territoriali Alleanze Educative (ente capofila Impresa Sociale Girasole, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini), BEST (ente capofila Associazione Punto Famiglia Per, finanziato da Fondazione Comunitaria del lecchese e Fondo Welfare Ambito di Lecco).

L’esperienza prevede il coinvolgimento dei giovani in attività educative pomeridiane

rivolte a bambini e preadolescenti, in affiancamento a un educatore. I partecipanti saranno

coinvolti nel supporto ai bambini nello svolgimento dei compiti e nelle attività laboratoriali,

con un percorso accompagnato da formazione e tutoraggio.

“Credere e investire in esperienze come Living Land significa offrire ai giovani opportunità

per conoscere il proprio territorio, mettersi alla prova e sviluppare competenze utili per il

loro futuro. Allo stesso tempo, queste iniziative rappresentano una risorsa preziosa per le

comunità locali, che possono beneficiare delle energie, delle idee e dello sguardo innovativo

delle nuove generazioni. È così che si costruisce una crescita reciproca tra giovani e territorio”, commentano Gabriella Del Nero, Presidente dell’Ambito territoriale di

Bellano, Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito territoriale di Lecco, e Fabio Crippa, Presidente dell’Ambito territoriale di Merate.

“Queste esperienze contribuiscono concretamente alla realizzazione delle priorità strategiche del Piano di Zona, favorendo percorsi di cittadinanza attiva, protagonismo giovanile e sviluppo di un sistema territoriale di welfare di comunità capace di generare opportunità, inclusione e corresponsabilità tra istituzioni, terzo settore e cittadini.”

L’impegno è previsto da ottobre 2026 a maggio 2027, per almeno un pomeriggio alla

settimana. Una delle caratteristiche dell’esperienza è la possibilità per il giovane di scegliere

il luogo in cui svolgere l’attività tra i Comuni coinvolti, mantenendo poi la stessa sede nel

corso dei mesi. I giovani selezionati saranno inoltre assunti con regolare contratto di

lavoro dipendente.

Le attività si svolgeranno nei Comuni di Lecco, Annone di Brianza, Ballabio, Bellano,

Bulciago, Casatenovo, Castello di Brianza, Carenno, Cernusco Lombardone, Colle

Brianza, Cremeno, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Mandello del Lario,

Merate, Missaglia, Oggiono, Olgiate Molgora, Robbiate, Sirone e Suello.

“Il percorso rappresenta un’occasione per mettersi alla prova in un contesto educativo e

fare una prima esperienza nel mondo del lavoro, imparando anche il valore della

costanza e della responsabilità. La durata del progetto è un elemento importante: non si

tratta di un’esperienza occasionale, ma di un percorso che permette ai giovani di costruire

nel tempo relazioni con le persone, con gli educatori e con le realtà del territorio,

sviluppando competenze e acquisendo maggiore consapevolezza delle proprie capacità. In

tutto questo, i ragazzi non sono soli: vengono accompagnati e supportati da educatori e

tutor, che li aiutano a vivere l’esperienza con gradualità e a trasformarla in una vera

occasione di crescita”, commenta Eleonora Cortesi, coordinatrice di Living Land.

Per partecipare è necessario avere tra i 18 e i 23 anni, essere interessati a lavorare con

bambini e preadolescenti, saperli supportare nello studio ed essere persone pazienti,

responsabili e costanti. Saranno considerati requisiti preferenziali il diploma di maturità,

eventuali esperienze a contatto con bambini e ragazzi, la residenza o il domicilio nei Comuni coinvolti e la disponibilità a più di un pomeriggio alla settimana.

Le candidature sono aperte fino al 21 settembre 2026 e devono essere presentate

compilando il formulario online disponibile sul sito di Living Land.

Per maggiori informazioni: livingland.giovani@consorzioconsolida.it – 335 7502021