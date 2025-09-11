‘A tu per tu con il cliente’, corso intensivo con Confcommercio Lecco

Il percorso è in programma l’1 e l’8 ottobre

LECCO – Le osservazioni negative dei clienti non devono essere un ostacolo, ma un’opportunità per migliorare e chiudere con successo una trattativa. Il corso intensivo di 8 ore “A tu per tu con il cliente: come vincere le obiezioni e far decollare le trattative” – organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco – è pensato per chi si occupa di vendita e lavora a stretto contatto con i clienti. Il percorso, in programma mercoledì 1 e mercoledì 8 ottobre dalle ore 14 alle ore 18, punta ad offrire gli strumenti e le competenze adeguate per affrontare con sicurezza le sfide del mondo commerciale. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 22 settembre: è previsto un rimborso del 100% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Grazie a un approccio pratico e innovativo, i partecipanti potranno scoprire come decodificare il comportamento dei propri clienti utilizzando tecniche basate sulle neuroscienze, ma anche imparare a superare le classiche obiezioni con strategie pratiche ed efficaci.

Il programma del corso, che si terrà presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, è il seguente: Decodifica il cervello del cliente (usa tecniche basate sulle neuroscienze per influenzare positivamente le decisioni durante le trattative); Obiezioni? No problem! (scopri strategie pratiche ed efficaci per anticipare, affrontare e vincere le obiezioni più comuni, trasformando i “no” in opportunità di crescita); Dalla teoria alla pratica (come applicare queste competenze nella tua azienda per migliorare la relazione con i clienti e far crescere i risultati commerciali).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 22 settembre) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.