“A tu per tu con la salute”, terzo incontro con il cardiologo Pierfranco Ravizza

Incontro organizzato con la collaborazione ed il patrocinio di Ats Brianza e Asst Lecco

“Le buone pratiche di prevenzione permettono di mantenere una vita attiva più a lungo”

LECCO – Dopo i primi due incontri dedicati alla sana alimentazione e a corretti stili di vita, condotti dalle professioniste di Ats Brianza, prende il via il terzo appuntamento del ciclo di seminari promosso da Anteas Lecco, con il patrocinio e la collaborazione di Ats Brianza e Asst Lecco. L’iniziativa è rivolta alla popolazione over 65 con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la tutela della salute.

Il dottor Pierfranco Ravizza, cardiologo e presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco, approfondirà il tema “Come prevenire il rischio cardiovascolare con l’avanzare dell’età”.

“Il benessere nella terza età dipende in larga misura dalle scelte e dalle attività di prevenzione adottate lungo tutto l’arco della vita, fin dalla giovane età – continua il cardiologo – I pilastri della prevenzione delle malattie cardiovascolari, croniche e degenerative sono: un’alimentazione equilibrata, una regolare attività fisica, l’astensione da sostanze nocive e il controllo dei principali fattori di rischio”.

“Le buone pratiche di prevenzione – sottolinea il dottor Ravizza – permettono di mantenere una vita attiva più a lungo e di ritardare nel tempo l’insorgere di eventuali malattie invalidanti. Conoscere e seguire queste buone pratiche di comportamento significa orientarsi verso una vita più lunga e, soprattutto, di migliore qualità, riducendo al minimo la necessità di ricorrere ai farmaci”.

L’incontro è in programma giovedì 7 novembre alle ore 15, presso la Casa della Carità in via San Nicolò 9 a Lecco.

Prenotazione sul sito www.anteaslecco.it

Ingresso libero.