A un anno dalla morte due momenti di preghiera per padre Donghi

Il 30 aprile messa a San Giovanni, il 3 maggio preghiera a Varigione

Il missionario del Pime è ancora molto presente nei cuori di chi l’ha conosciuto

LECCO – A un anno dalla sua morte, la comunità e i tanti amici ricordano padre Roberto Donghi con due momenti di preghiera. Lecchese, classe 1972, padre Roby era un missionario del Pime molto conosciuto e amato in città che dal aprile 2011 si trovava nella missione di Bubaque, sulle isole Bijagos, un arcipelago della Guinea Bissau. Proprio intorno alla sua figura è nata e tuttora vive l’Associazione Tagme – Diamoci da fare, che in questi anni si è prodigata in mille iniziative per raccogliere fondi a sostegno dei progetti a favore della missione.

“Perché la strada chiede a gran voce di essere percorsa – In preghiera per Padre Roberto Donghi” è l’iniziativa che si concretizza nella celebrazione di una Santa Messa nella chiesa di San Giovanni a Lecco alle ore 18 di sabato 30 aprile (giorno della sua morte) e in una preghiera insieme nella chiesa di Varigione alle ore 20.30 di martedì 3 maggio (giorno del compleanno di padre Donghi).